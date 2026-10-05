La stagione 2026 si presenta particolarmente difficile per la castanicoltura pugliese, con una situazione critica soprattutto sul Gargano. Secondo il monitoraggio di Coldiretti Puglia, nelle aree castanicole del Gargano la produzione sarebbe diminuita di oltre il 90% a causa della prolungata carenza d’acqua, che avrebbe compromesso lo sviluppo dei ricci e la maturazione dei frutti.

Il dato si riferisce al monitoraggio dell’organizzazione agricola e, al momento, non rappresenta una rilevazione statistica pubblica definitiva sull’intera produzione regionale. La crisi appare particolarmente significativa per un patrimonio castanicolo territorialmente circoscritto e quindi maggiormente esposto agli effetti delle annate climaticamente sfavorevoli.

Secondo i dati forestali della Regione Puglia, i boschi di castagno si estendono complessivamente per 699,49 ettari, concentrati soprattutto sul Gargano e in particolare nell’area della Foresta Umbra. Presenze più limitate sono invece rilevate sull’Appennino Dauno.

Siccità e temperature elevate

Nei castagneti maggiormente colpiti, gli effetti della stagione sarebbero evidenti sulle piante. I ricci sono rimasti di dimensioni ridotte e lo sviluppo vegetativo ha subito forti rallentamenti, con una conseguente diminuzione del numero di frutti.

Coldiretti individua nella siccità prolungata e nelle temperature elevate i principali fattori alla base della situazione. Le piante, già sottoposte allo stress provocato dalle fitopatie, avrebbero così dovuto affrontare condizioni climatiche ulteriormente sfavorevoli.

Il problema del cinipide

Alla pressione esercitata dal clima si aggiunge quella del cinipide galligeno del castagno, Dryocosmus kuriphilus, insetto originario dell’Asia che provoca la formazione di galle sui germogli e può compromettere lo sviluppo della pianta e delle infiorescenze.

Si tratta di una problematica presente da anni nel nostro Paese. Il CREA ricorda infatti che il cinipide è comparso in Italia all’inizio degli anni Duemila, provocando danni sia alla produzione dei frutti sia all’accrescimento del legno.

Nel 2011 l’emergenza aveva portato anche alla costituzione di un tavolo tecnico nazionale dedicato alla castanicoltura.

Il patrimonio castanicolo del Gargano

Nel quadro delineato da Coldiretti vengono citati diversi comuni del Gargano, tra cui Vico del Gargano, Carpino, Ischitella e Cagnano Varano, oltre ad alcune aree della Murgia e del Salento.

I dati forestali regionali mostrano tuttavia una presenza dei castagneti pugliesi fortemente concentrata sul Gargano, soprattutto nell’area della Foresta Umbra, mentre sull’Appennino Dauno sono presenti soltanto piccoli lembi.

Per questo il dato relativo al crollo superiore al 90% deve essere ricondotto alle aree castanicole interessate dal monitoraggio, e in particolare al Gargano, senza estenderlo automaticamente all’intero patrimonio regionale in assenza di ulteriori rilevazioni.

Una difficoltà che guarda oltre il raccolto

La preoccupazione riguarda non soltanto la raccolta di quest’anno, ma anche la capacità della coltura di affrontare nel tempo condizioni climatiche sempre più difficili.

Siccità, temperature elevate e fitopatie rischiano infatti di aumentare lo stress sulle piante e di aggravare le difficoltà di una produzione legata soprattutto alle aree interne e montane.

A queste criticità si aggiunge il progressivo abbandono dei territori rurali e montani, che rappresenta un ulteriore elemento di fragilità per il settore.

Coldiretti sollecita quindi un rafforzamento del monitoraggio fitosanitario, delle attività di prevenzione e degli strumenti di sostegno alle aziende, insieme a una strategia più efficace per affrontare gli effetti degli eventi climatici estremi.

Un altro fronte riguarda il mercato. Una produzione locale particolarmente ridotta potrebbe infatti favorire un maggiore ricorso alle importazioni. Da qui la richiesta di controlli più puntuali sull’origine delle castagne commercializzate.

Per i consumatori, diventa quindi importante verificare la provenienza del prodotto. Per il Gargano, invece, la situazione riporta al centro una questione più ampia: la capacità di preservare nel tempo un patrimonio castanicolo concentrato in poche aree e sempre più esposto agli effetti di siccità e temperature estreme.

Lo riporta pugliapress.org.