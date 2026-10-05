Celle di San Vito, un “porta a porta” per salvare il francoprovenzale

A Celle di San Vito la memoria della comunità passa attraverso le parole. Lo Sportello Linguistico comunale è impegnato nella realizzazione del nuovo Dizionario Francoprovenzale Cellese, un’opera collettiva che raccoglierà termini, proverbi, modi di dire, ninne nanne e filastrocche della tradizione locale. La pubblicazione è prevista per il 2027.

Il progetto nasce da un lavoro quotidiano condotto direttamente tra gli abitanti più anziani del paese. Le operatrici dello Sportello Linguistico hanno avviato una sorta di “porta a porta” linguistico, andando alla ricerca di vocaboli e testimonianze che rischiano di scomparire con il passare delle generazioni.

«Ogni giorno recuperiamo una parola», raccontano le operatrici. «Il francoprovenzale è vivo, si parla quotidianamente da noi, ma a volte è necessario scavare per andare a trovare alcune parole quasi dimenticate, che conservano significati profondi della nostra storia e della nostra cultura. Facciamo tutto questo perché abbiamo un dovere verso i nostri giovani, consegnare loro l’eredità più importante, quella che anche tra 100 anni dovrà continuare a dirci chi siamo e da dove veniamo».

Le origini del francoprovenzale a Celle

La presenza del francoprovenzale a Celle di San Vito affonda le proprie radici nella seconda metà del XIII secolo, ai tempi di Carlo I d’Angiò.

Dopo la liberazione di Lucera dai Saraceni, il sovrano francese avrebbe concesso ai propri soldati la possibilità di richiamare le loro famiglie e stabilirsi, per ragioni di sicurezza, nelle cellette dei monaci alle pendici di Monte San Vito. Dieci famiglie diedero così origine alla comunità di Celle di San Vito, contribuendo alla nascita di una realtà linguistica rimasta viva per circa sette secoli.

Una delle due isole francoprovenzali del Sud

Celle di San Vito e il vicino comune di Faeto rappresentano le uniche due isole linguistiche francoprovenzali presenti nell’Italia meridionale.

La comunità cellese è riconosciuta e tutelata dalla legislazione italiana come minoranza etnico-storico-linguistica. Il francoprovenzale è inoltre considerato dall’Unesco una lingua a rischio di estinzione e inserito nell’Atlante delle lingue in pericolo come patrimonio culturale immateriale da tutelare.

Nonostante queste criticità, a Celle la lingua continua a essere utilizzata nella vita quotidiana e viene trasmessa anche alle nuove generazioni e ai bambini nelle scuole. Una continuità resa possibile dal passaggio della lingua dalle generazioni più anziane a quelle più giovani.

Il lavoro dello Sportello Linguistico

Lo Sportello Linguistico comunale è stato istituito grazie alla legge 482, che disciplina la tutela delle minoranze linguistiche storiche e dà attuazione all’articolo 6 della Costituzione.

A occuparsi delle attività sono Virginia Carosielli, Mariangela Genovese, Angela D’Aloia, Nausica Carosielli e Antonietta Altieri. Alla realizzazione del nuovo dizionario collabora anche la maestra Lina Giraldi.

«Lo sportello svolge un importante lavoro di recupero e di sviluppo del patrimonio linguistico francoprovenzale – spiega la sindaca Maria Palma Giannini –. Continueremo a valorizzare e divulgare la lingua e la cultura francoprovenzali che rappresentano la nostra identità».

Il nuovo dizionario sarà pubblicato nel 2027

Il progetto rappresenta la prosecuzione di un lavoro già avviato. Quattro anni fa lo Sportello Linguistico aveva pubblicato il primo dizionario della lingua francoprovenzale di Celle di San Vito.

La nuova pubblicazione sarà più ampia e articolata e punterà a diventare una vera e propria opera collettiva della comunità, raccogliendo il patrimonio linguistico ancora custodito nella memoria degli abitanti.

Il lavoro sulle parole diventa così anche un lavoro sulla memoria: recuperare vocaboli, espressioni e racconti significa preservare una parte dell’identità di Celle di San Vito e consegnarla alle generazioni future.