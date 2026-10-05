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Home // Cerignola // Cerignola, pari contro l’Altamura. Catalano: “Il rigore? Penso sia solare”

CERIGNOLA CATALANO Cerignola, pari contro l’Altamura. Catalano: “Il rigore? Penso sia solare”

Nel derby tutto pugliese gli ofantini hanno conquistato un solo punto, al termine di una gara nella quale non sono mancate le recriminazioni per un possibile calcio di rigore

Raimondo Catalano

Cerignola, pari contro l’Altamura. Catalano: “Il rigore? Penso sia solare” - Fonte Immagine: tuttocalciopuglia.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Cerignola // Sport //

L’Audace Cerignola non va oltre lo 0-0 contro l’Altamura nell’ottava giornata del Girone C di Serie C. Nel derby tutto pugliese gli ofantini hanno conquistato un solo punto, al termine di una gara nella quale non sono mancate le recriminazioni per un possibile calcio di rigore.

L’episodio contestato è avvenuto in occasione di un presunto tocco con la mano di Falasca, che avrebbe potuto portare alla concessione di un penalty in favore del Cerignola. Al termine dell’incontro, il tecnico gialloblù Raimondo Catalano ha difeso la prestazione della squadra e sottolineato il percorso intrapreso.

“Siamo assolutamente in linea con i nostri obiettivi, stiamo producendo gioco e occasioni. I due punti in quattro partite stonano con il bell’inizio, mi dispiace perché i ragazzi non stanno vedendo riconosciuti i loro meriti. È giusto che venga riconosciuta questa fame e questa voglia dei ragazzi”, ha dichiarato l’allenatore.

Catalano ha quindi invitato la squadra a mantenere alta l’attenzione nei momenti in cui le occasioni create non vengono trasformate in gol.

“In questi momenti in cui le occasioni non vengono concretizzate dobbiamo essere ancora più esigenti nei nostri confronti, stiamo dimostrando di avere dei valori. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, attraverso questo spirito e questa qualità arriveremo ai nostri obiettivi”.

Poi il tecnico è tornato sull’episodio del possibile rigore, esprimendo in maniera netta il proprio punto di vista.

“Il rigore? Penso sia solare. Il Catania ha avuto lo stesso rigore al 94′, non so cosa abbiano visto gli arbitri”.

Per l’Audace Cerignola arriva dunque un altro pareggio, con la squadra che resta concentrata sull’obiettivo stagionale indicato dal proprio allenatore.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com

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