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CERIGNOLA CALCIO Cerignola, assalto senza gol contro l’Altamura: finisce 0-0

Al “Monterisi” finisce 0-0, al termine di una gara nella quale la formazione gialloazzurra ha costruito gioco e occasioni soprattutto nella ripresa, senza però trovare la rete decisiva

Cerignola-Altamura 0-0

Cerignola, assalto senza gol contro l’Altamura: finisce 0-0 - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Cerignola // Sport //

L’Audace Cerignola non riesce a sfondare contro l’Altamura e deve accontentarsi di un pareggio a reti inviolate. Al “Monterisi” finisce 0-0, al termine di una gara nella quale la formazione gialloazzurra ha costruito gioco e occasioni soprattutto nella ripresa, senza però trovare la rete decisiva.

Resta anche il rammarico per un episodio avvenuto nelle prime battute dell’incontro: un fallo di mano in area dell’Altamura che sembrava poter portare a un calcio di rigore per il Cerignola. Dopo la revisione FVS, tuttavia, l’arbitro ha confermato la decisione di non concedere la massima punizione.

La squadra allenata da Catalano parte con un 3-4-2-1, con Viola tra i pali, Cocorocchio, Gasbarro e Romano in difesa, Boccadamo, Cretella, Sellaf e Vitale a centrocampo e Perlingieri e Vinciguerra alle spalle di Gambale. Memushaj risponde con un 3-5-2, pronto a trasformarsi in un 5-3-2 in fase difensiva. L’ex Malcore parte dalla panchina, mentre in attacco trova spazio Curcio.

Il Cerignola prende subito il controllo delle operazioni, mentre l’Altamura si dispone con un blocco difensivo basso. I padroni di casa provano a costruire le occasioni attraverso il possesso e le combinazioni offensive, ma manca sempre l’ultimo passaggio. Vitale cerca la conclusione e il pallone sfiora il palo. Dall’altra parte, i biancorossi rispondono con un colpo di testa che termina sopra la traversa. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa il Cerignola aumenta ulteriormente la pressione e per circa un quarto d’ora costringe l’Altamura nella propria metà campo. Cretella prova più volte a sorprendere Perrucchini dalla distanza, ma il portiere ospite è protagonista di una serie di interventi decisivi.

Al 52’ Perrucchini si supera sulla conclusione al volo di Sellaf, indirizzata verso l’incrocio dei pali. Poco dopo è ancora Cretella a impegnarlo con un tiro a giro, deviato in calcio d’angolo.

Al 62’ Catalano modifica il reparto offensivo: entrano Padula, D’Orazio e Volpe al posto di Gambale, Perlingieri e Vitale. Il sistema passa a un 3-4-3, con Volpe e D’Orazio chiamati a muoversi sulla corsia sinistra e Vinciguerra spostato sulla destra.

Il Cerignola continua ad attaccare. Volpe è tra i più attivi e mette in mezzo un pallone tagliato sul quale Padula prova a intervenire di testa, senza però riuscire a trovare lo specchio della porta.

A venti minuti dalla conclusione arriva un altro cambio obbligato: Romano accusa un problema fisico e lascia il posto a Miranda. I gialloazzurri continuano a spingere, ma concedono inevitabilmente qualche spazio alle ripartenze dell’Altamura.

Proprio sugli sviluppi di una di queste occasioni, gli ospiti sfiorano il colpaccio: Curcio si presenta alla conclusione, ma Miranda salva miracolosamente sulla linea evitando una beffa che sarebbe stata particolarmente pesante per i padroni di casa.

Il Cerignola non si arrende e continua a cercare il gol fino agli ultimi minuti. Al 90’ arriva l’ultima grande occasione della partita: Sellaf entra in area e prova a chiudere un cross basso, ma Perrucchini si distende e respinge, blindando definitivamente lo 0-0.

Al triplice fischio resta la sensazione di un pareggio stretto per il Cerignola, che ha provato fino alla fine a conquistare i tre punti. La squadra gialloazzurra, nonostante abbia raccolto soltanto due punti nelle ultime quattro partite, è stata salutata dagli applausi dello stadio per l’impegno profuso.

Il prossimo appuntamento sarà sabato a Crotone, dove il Cerignola affronterà la nona giornata di campionato.

Audace Cerignola-Altamura 0-0

Audace Cerignola (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Gasbarro, Romano (24’ st Miranda); Boccadamo, Cretella, Sellaf, Vitale (17’ st Volpe); Vinciguerra (43’ st Silvestro), Perlingieri (17’ st D’Orazio); Gambale (17’ st Padula). A disp.: Vailati, Martinelli, Amiranda, Guaragna, Iorio, Nanula, Casarosa, Pinotti, Seminari. All.: Catalano.

Altamura (3-5-2): Parrucchini; Gagliardi (11’ st Ovalle Santos), Pacia, Pirrello; Falasca, Dipinto (21’ st Nazzaro), Grande (41’ st Calusic), Mogentale, Crimi; Rosafio (41’ st Peschetola), Curcio (41’ st Malcore). A disp.: Di Bartolo, De Gennaro, Zazza, Simone, Bocci, Tudor. All.: Memushaj.

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia.

Ammoniti: 10’ Mogentale, 31’ Curcio, 16’ st Crimi, 36’ st Pacia, 43’ st Padula.

Note: serata gradevole, terreno in perfette condizioni, 2.349 spettatori.

Lo riporta cerignolaviva.it.

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