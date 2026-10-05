Edizione n° 6209

BALLON D'ESSAI

SAN FRANCESCO // San Francesco d’Assisi, ottocento anni dopo il suo messaggio parla ancora al mondo
4 Ottobre 2026 - ore  10:27

CALEMBOUR

SASSAIOLA FOGGIA // Sassaiola contro il bus della linea 12 in via Parini: paura per passeggeri e conducente
4 Ottobre 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola, violenta lite in via Anagni: uditi quattro colpi d’arma da fuoco

SPARI Cerignola, violenta lite in via Anagni: uditi quattro colpi d’arma da fuoco

Restano da chiarire la dinamica e soprattutto l'origine dei quattro colpi segnalati dai residenti

Cerignola, violenta lite in via Anagni: uditi quattro colpi d'arma da fuoco

ph Valdesa.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Cerignola // Cronaca //

Momenti di forte tensione nella serata di domenica in via Anagni, a Cerignola, dove una violenta lite avrebbe preceduto l’esplosione di quattro colpi d’arma da fuoco.

A far scattare l’allarme sono state le segnalazioni dei residenti, che avrebbero udito distintamente le urla provenienti dalla strada e, successivamente, i colpi. La situazione ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto sono arrivati i militari della Compagnia di Cerignola, con le pattuglie della Radiomobile e i Motociclisti. Al loro arrivo, tuttavia, non è stata trovata alcuna persona coinvolta nella presunta lite.

I carabinieri non avrebbero inoltre rinvenuto tracce di sangue o altri elementi immediatamente riconducibili a un ferimento.

Per verificare che nessuno fosse rimasto ferito, sono stati allertati anche i presidi ospedalieri della zona, compreso l’ospedale Tatarella di Cerignola. Al momento non risultano accessi in ospedale per ferite da arma da fuoco o traumi che possano essere collegati all’episodio.

Indagini in corso

Restano da chiarire la dinamica e soprattutto l’origine dei quattro colpi segnalati dai residenti. Gli investigatori stanno effettuando gli accertamenti necessari per verificare cosa sia realmente accaduto in via Anagni e se vi siano persone coinvolte.

Al momento, dunque, non risultano feriti né ricoverati e non sono stati forniti ulteriori elementi ufficiali sull’eventuale utilizzo di un’arma.

Le indagini proseguono per ricostruire l’episodio e accertare se la lite e i presunti spari siano effettivamente collegati tra loro.

Lo riporta AntennaSud.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Felicità non è fare sempre ciò che si vuole, ma volere sempre ciò che si fa.” – Valerio Albisetti

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO