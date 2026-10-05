Cerignola, violenta lite in via Anagni: uditi quattro colpi d'arma da fuoco

Momenti di forte tensione nella serata di domenica in via Anagni, a Cerignola, dove una violenta lite avrebbe preceduto l’esplosione di quattro colpi d’arma da fuoco.

A far scattare l’allarme sono state le segnalazioni dei residenti, che avrebbero udito distintamente le urla provenienti dalla strada e, successivamente, i colpi. La situazione ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto sono arrivati i militari della Compagnia di Cerignola, con le pattuglie della Radiomobile e i Motociclisti. Al loro arrivo, tuttavia, non è stata trovata alcuna persona coinvolta nella presunta lite.

I carabinieri non avrebbero inoltre rinvenuto tracce di sangue o altri elementi immediatamente riconducibili a un ferimento.

Per verificare che nessuno fosse rimasto ferito, sono stati allertati anche i presidi ospedalieri della zona, compreso l’ospedale Tatarella di Cerignola. Al momento non risultano accessi in ospedale per ferite da arma da fuoco o traumi che possano essere collegati all’episodio.

Indagini in corso

Restano da chiarire la dinamica e soprattutto l’origine dei quattro colpi segnalati dai residenti. Gli investigatori stanno effettuando gli accertamenti necessari per verificare cosa sia realmente accaduto in via Anagni e se vi siano persone coinvolte.

Al momento, dunque, non risultano feriti né ricoverati e non sono stati forniti ulteriori elementi ufficiali sull’eventuale utilizzo di un’arma.

Le indagini proseguono per ricostruire l’episodio e accertare se la lite e i presunti spari siano effettivamente collegati tra loro.

Lo riporta AntennaSud.it