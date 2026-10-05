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Home // Attualità // Ex Ilva, la Corte d’Appello di Milano conferma il blocco degli altoforni

EX ILVA ALTOFORNI Ex Ilva, la Corte d’Appello di Milano conferma il blocco degli altoforni

Respinta per la seconda volta la richiesta di sospensione presentata dai legali dell’ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d’Italia

Ex Ilva

Ex Ilva, la Corte d’Appello di Milano conferma il blocco degli altoforni - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Attualità // Lavoro //

La Corte d’Appello di Milano ha confermato il blocco degli altoforni dell’ex Ilva di Taranto, respingendo per la seconda volta la richiesta di sospensione presentata dai legali dell’ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d’Italia.

Il provvedimento, adottato dal collegio presieduto da Giuseppe Ondei, conferma quindi la decisione assunta lo scorso luglio, che prevede lo spegnimento degli impianti dell’area a caldo entro il 28 ottobre. La richiesta delle società era quella di sospendere l’esecuzione in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, la cui udienza è già fissata per il 20 ottobre.

Nelle motivazioni dell’ordinanza, la Corte d’Appello di Milano sottolinea che il rischio legato allo spegnimento degli impianti deve essere valutato nel quadro del bilanciamento tra interessi contrapposti. «Il “pericolo” che consegue “all’eventuale ‘spegnimento’ degli altiforni” deve cedere “rispetto al preminente diritto alla salute nell’ottica del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi”», si legge nel provvedimento.

I giudici ribadiscono inoltre che la tutela sanitaria assume carattere prioritario: «La tutela “del diritto alla salute” è “comunque prevalente, nel doveroso rispetto dell’interpretazione data in sede comunitaria, oltre che delle stesse previsioni costituzionali”».

La decisione arriva dopo l’udienza del 30 settembre, durante la quale sono state ascoltate le argomentazioni delle parti. Anche il sostituto procuratore generale Angelo Renna aveva chiesto di respingere la nuova istanza di sospensiva, dopo il precedente rigetto dell’11 settembre.

I legali dell’ex Ilva e di AdI avevano invece sostenuto che lo spegnimento degli altoforni avrebbe provocato un danno irreparabile, chiedendo che ogni decisione fosse rinviata almeno fino alla pronuncia della Cassazione del 20 ottobre.

Di diverso avviso Ascanio Amenduni, avvocato dei cittadini tarantini, secondo il quale non sussisterebbero i presupposti per parlare di un danno irreparabile, considerando che «l’impianto al minino» non determinerebbe, a suo giudizio, un «pregiudizio irreparabile».

Nell’ordinanza di 12 pagine, la Corte evidenzia inoltre che la fissazione dell’udienza davanti alla Suprema Corte non modifica quanto già stabilito nei precedenti provvedimenti, nei quali era stata riconosciuta la prevalenza del diritto alla salute alla luce delle emissioni nocive degli impianti e della presenza di amianto.

Secondo i giudici, la fissazione dell’udienza in Cassazione non incide «rispetto al passato in ordine alla tutela sostanziale degli interessi coinvolti» e rappresenta soltanto un passaggio «meramente consequenziale alla presentazione dei ricorsi straordinari avanti alla Suprema Corte di Cassazione».

Lo riporta ansa.it.

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