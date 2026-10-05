Prima volta in aula per Gianluca Soncin, il 52enne detenuto e imputato a Milano per l’omicidio dell’ex compagna Pamela Genini. Nel corso dell’udienza, l’uomo ha chiesto di poter rendere dichiarazioni spontanee e ha pronunciato alcune parole di scuse rivolte alla famiglia della giovane.

Con voce bassa e leggendo alcune righe annotate a mano, Soncin ha detto: “In questo momento di grande dolore e profonda tristezza porgo le mie scuse alla famiglia di Pamela. Da quel giorno le nostre vite sono profondamente cambiate. So che il perdono non si può pretendere. Comprendo il peso delle mie azioni e il ricordo di Pamela resterà indelebile nei nostri cuori. Non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato con senso di responsabilità”.

Le dichiarazioni rappresentano una sorta di prima ammissione di responsabilità da parte dell’imputato nel processo per la morte della 29enne.

Secondo l’accusa, la sera del 14 ottobre 2025, dopo essersi procurato un duplicato delle chiavi dell’abitazione della giovane, Soncin sarebbe entrato nell’appartamento di via Iglesias, alla periferia di Milano. Pamela si trovava al telefono con l’ex compagno quando sarebbe stata aggredita. L’uomo è accusato di averla colpita con 76 fendenti, prima sul terrazzino e poi all’interno dell’abitazione.

Per Soncin l’accusa è di omicidio pluriaggravato.

Le parole pronunciate in aula non sono state accolte dalla madre della vittima, Una Smirnova. Attraverso il suo legale, l’avvocato Nicodemo Gentile, ha fatto sapere di respingere le scuse dell’imputato.

“Sono respinte al mittente. Sono parole di plastica, insignificanti che non tolgono nulla”, ha dichiarato il legale a nome della madre di Pamela.

Gentile ha definito inoltre “molto tardive” le parole di Soncin, ricordando le fasi dell’aggressione ricostruite dall’accusa.

“Doveva accettare quelle scuse che Pamela gli faceva, quando lui la trascinava per i capelli sul balcone e lo implorava di non ucciderla. Là si doveva fermare”, ha affermato l’avvocato durante una pausa dell’udienza.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.