A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la XXII edizione della Festa dei Lettori dedica un appuntamento speciale al grande autore, filosofo e intellettuale italiano. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Presìdi del libro, insieme al Presidio di San Giovanni Rotondo, all’associazione Provo.Cult APS e al Comune di San Giovanni Rotondo, nell’ambito del tema guida di quest’anno, “La via delle parole”.

L’appuntamento è fissato per martedì 13 ottobre alle 18.30, nella Biblioteca comunale “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo, dove sarà protagonista lo scrittore e critico letterario Paolo Di Paolo.

A dieci anni dalla morte di Eco, avvenuta a Milano il 19 febbraio 2016, l’incontro vuole ripercorrere la figura e l’opera di uno degli intellettuali italiani più conosciuti e influenti a livello internazionale. All’indomani della sua scomparsa, Alessandro Baricco lo aveva ricordato con una frase rimasta emblematica: «Era il più grande».

Di Paolo proporrà una lectio magistralis dedicata al percorso umano e intellettuale di Umberto Eco, autore, tra le altre opere, de “Il nome della rosa”, considerato oggi uno dei romanzi italiani più tradotti e letti al mondo dopo Pinocchio.

Il pubblico sarà accompagnato alla scoperta della “mente labirintica” di Eco, definito nel testo di presentazione un “enciclopedista geniale”, capace di unire una cultura vastissima a una curiosità inesauribile e alla capacità di mettere in relazione ambiti del sapere apparentemente distanti.

L’incontro si inserisce nel tema “La via delle parole”, scelto come filo conduttore della XXII Festa dei Lettori. Un percorso di riflessione sul potere del linguaggio e sulla responsabilità con cui le parole vengono utilizzate, anche alla luce della capacità che esse hanno non soltanto di raccontare la realtà, ma anche di contribuire a costruirla e modificarla.

Proprio sull’uso delle parole e sui rischi legati alla loro manipolazione, Umberto Eco aveva richiamato più volte l’attenzione pubblica, anticipando questioni oggi particolarmente attuali.

Paolo Di Paolo, ospite della serata, è scrittore, critico letterario, conduttore radiofonico ed editorialista per La Repubblica e L’Espresso. È inoltre direttore artistico dell’edizione 2026 della Festa dei Lettori.

Attraverso la sua esperienza nella narrativa e nel giornalismo culturale, Di Paolo accompagnerà il pubblico lungo un percorso dedicato alla figura di Eco, ripercorrendone il rapporto con la cultura, la letteratura e, soprattutto, con le parole.

L’ingresso alla serata è libero.

Info: martedì 13 ottobre, ore 18.30, Biblioteca Comunale “Michele Lecce”, Viale Cappuccini 16, San Giovanni Rotondo.

Il programma completo della Festa dei Lettori è disponibile sul sito www.presidi.org.