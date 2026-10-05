Si è conclusa ieri sera in Piazza Giordano la Festa dell’Unità di Foggia, una tre giorni dedicata al confronto politico, all’approfondimento e alla partecipazione, con diversi appuntamenti incentrati sulle principali questioni che riguardano il futuro del territorio.

La manifestazione si è aperta con un focus sul diritto allo studio e sulle prospettive della scuola pubblica, dando avvio a un percorso di discussione e ascolto proseguito durante le giornate successive.

Il momento di maggiore rilievo nazionale si è registrato sabato 3 ottobre con la partecipazione della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. Sul palco, insieme alla leader dem, sono intervenuti il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’assessore regionale Raffaele Piemontese e il segretario regionale Domenico De Santis. Al centro del confronto le principali priorità del Mezzogiorno, dal lavoro alla sanità, passando per i diritti e le opportunità di sviluppo dei territori.

La giornata di sabato è proseguita con due ulteriori momenti di confronto. Il dibattito “Contro l’incertezza: costruire l’Italia di domani partendo dai giovani” ha affrontato le prospettive delle nuove generazioni, mentre l’incontro “Sicurezza, quartieri, servizi: quanto cambia la vita a seconda di dove vivi” ha messo al centro le differenze territoriali nell’accesso ai servizi e le questioni legate alla sicurezza, con la partecipazione di amministratori e rappresentanti istituzionali.

Domenica 4 ottobre la Festa dell’Unità si è conclusa con un confronto dedicato all’economia e al tessuto sociale di Foggia. Il dibattito “Restare costa: stipendi, lavoro, impresa. Quanto costa costruirsi una vita a Foggia?” ha riunito rappresentanti delle forze sociali del territorio, concentrandosi su sviluppo, salari, lavoro e contrasto allo spopolamento.

Non sono mancati, inoltre, momenti di socialità e intrattenimento musicale. Il programma ha preso il via con la Power Drum Band, per poi proseguire con il concerto dei Box 23 Recount e con il finale affidato alla tribute band Volume al Max, dedicata a Pezzali e agli 883.

Al termine della manifestazione, il Partito Democratico di Foggia ha tracciato un bilancio positivo dell’iniziativa, sottolineando la partecipazione registrata nei tre giorni e la presenza della segretaria nazionale.

«Abbiamo dimostrato che c’è una Foggia che non si rassegna e che vuole discutere, programmare e costruire un’alternativa concreta – è il bilancio del Partito Democratico di Foggia – e la straordinaria presenza di Elly Schlein ha dato una risonanza nazionale a un percorso che parte dai bisogni reali delle persone. I temi che abbiamo affrontato in questa tre giorni, dalla scuola al lavoro, passando per i giovani, la sicurezza e la crescita economica, rappresentano la rotta sicura del nostro impegno politico quotidiano per il riscatto del nostro territorio».