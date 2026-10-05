Floating Fishing, due salentini e un cerignolano sul podio del Campionato Italiano 2026

Alessio Metrangolo, Nino Primiceli e Vittorio Cicchella conquistano i primi tre posti del Campionato Italiano di Floating Fishing 2026, specialità Canna da Riva. La competizione si è disputata il 3 e 4 ottobre a Manfredonia, lungo il Molo di Ponente del Porto Commerciale, regalando una due giorni di sport caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, pescate abbondanti e grande partecipazione.

Sono stati 45 gli atleti arrivati da tutta Italia per contendersi il titolo nazionale, in un clima contraddistinto dal fair play e dallo spirito sportivo. Il campo gara si è dimostrato particolarmente generoso, con catture di boghe, saraghi e muggini.

A conquistare il titolo di Campione Italiano 2026 è stato il salentino Alessio Metrangolo, portacolori della Lenza Salentina A.S.D. – Colmic, che ha chiuso la competizione con 4.710 punti.

Secondo posto per il compagno di squadra Nino Primiceli, anche lui salentino, che ha totalizzato 4.419 punti, completando una doppietta per la formazione della Lenza Salentina.

Sul terzo gradino del podio è salito invece Vittorio Cicchella, atleta cerignolano dell’ASD Il Faro di Cerignola, che ha conquistato 4.316 punti, regalando così una prestigiosa soddisfazione anche alla Capitanata.

Al termine della competizione, FIPSAS e organizzatori hanno rivolto un ringraziamento alle realtà che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Un riconoscimento particolare è stato rivolto all’ASD Fovea Fishing Club di Carapelle, guidata dal presidente Gigi D’Adduzio, per l’organizzazione dell’evento, al Circolo Velico Gargano, con il presidente Michele Damato e l’intero Consiglio Direttivo, che ha ospitato le fasi di raduno, preparazione e premiazione, e alla Pro Loco di Carapelle, con l’aspirante chef Francesco Sangiovanni, per il rinfresco post-gara.

Il presidente provinciale FIPSAS di Foggia, Rino Scopece, ha quindi rivolto un ringraziamento alle istituzioni e a tutti coloro che hanno collaborato alla manifestazione.

“I ringraziamenti istituzionali vanno alla FIPSAS, in particolare al responsabile nazionale di specialità e giudice di gara Francesco Siano, unitamente alla Capitaneria di Porto e a tutte le autorità territoriali che hanno concesso le autorizzazioni necessarie. Una menzione speciale spetta all’onorevole Giandiego Gatta, che ha voluto testimoniare il proprio legame con il territorio sipontino e la pesca sportiva premiando personalmente il neo campione italiano.”

“Un sentito grazie va inoltre a tutti i 45 atleti in gara e alle associazioni della provincia di Foggia, tra cui ASD Fovea Fishing Club, ASD Il Faro di Cerignola, Daunia Marlin Foggia e Marlyns Team, per l’impegno, il sacrificio e la passione con cui continuano a valorizzare questo sport.”

Scopece ha infine sottolineato la soddisfazione per l’esito dell’appuntamento e il valore della manifestazione per il movimento della pesca sportiva pugliese.

“Il Comitato Provinciale si ritiene estremamente soddisfatto per la perfetta riuscita della manifestazione, come sottolineato dal presidente provinciale FIPSAS di Foggia Rino Scopece, che ha ribadito l’alto valore promosso dall’evento per tutto il movimento alieutico pugliese”.