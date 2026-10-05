Alcuni condòmini riferiscono di aver visto nei giorni scorsi, nelle strade di Foggia, Luigi Morsillo, ex amministratore di condominio al centro di denunce riguardanti presunte irregolarità nella gestione delle somme versate dai residenti. Le segnalazioni sulla sua presenza in città si aggiungono alle precedenti testimonianze di persone che, dalla fine di maggio, avevano dichiarato di non riuscire più a contattarlo.

La vicenda riguarda il presunto mancato pagamento di forniture idriche e, in alcuni casi, di energia elettrica e servizi di pulizia, nonostante i versamenti che i condòmini sostengono di aver effettuato. Secondo quanto riferito dall’avvocato Giovanni Marseglia, che assiste alcuni dei residenti coinvolti, le contestazioni interesserebbero oltre trenta stabili e somme complessivamente stimate intorno ai due milioni di euro. L’entità degli eventuali ammanchi e le relative responsabilità restano da accertare.

Le prime segnalazioni descritte dai residenti riguardano edifici di via Rovelli, via Luigi Pinto e via Mogadiscio. Alcuni condòmini si sarebbero rivolti al legale già nel mese di maggio per presentare querele e sottoporre alle autorità la documentazione relativa alla gestione dei rispettivi stabili.

Secondo le ricostruzioni riferite dai denuncianti, diverse fatture dell’Acquedotto Pugliese non sarebbero state saldate a partire dal 2021. I residenti sostengono di aver versato regolarmente all’amministratore le quote destinate alle forniture e di aver scoperto solo successivamente l’esistenza di debiti nei confronti dell’ente.

In alcuni edifici, riferiscono ancora i condòmini, la situazione avrebbe comportato anche l’interruzione della fornitura idrica per morosità. Le famiglie coinvolte si sarebbero così trovate a dover affrontare nuove richieste di pagamento per servizi ai quali ritenevano di aver già contribuito attraverso le quote condominiali.

Per il complesso di via Luigi Pinto, i denuncianti indicano presunti ammanchi superiori a 230 mila euro. Per uno stabile di piazza Scaramella, segnalano invece ammanchi e fatture idriche insolute per circa 50 mila euro. Si tratta di cifre riportate nelle contestazioni, la cui composizione e fondatezza dovranno essere verificate attraverso l’esame dei documenti contabili e dei movimenti finanziari.

Nel corso dei mesi, altri residenti avrebbero presentato esposti e querele, segnalando ulteriori anomalie nei rendiconti e nei pagamenti delle utenze. Il punto centrale delle contestazioni riguarda la destinazione delle somme raccolte e l’eventuale differenza tra quanto versato dai condòmini e quanto effettivamente corrisposto ai fornitori.

Quanto alle notizie su un possibile trasferimento all’estero di Morsillo, non vengono qui indicate come accertate né la destinazione né le ragioni dell’eventuale spostamento. Analogamente, le recenti segnalazioni sulla sua presenza a Foggia restano attribuite alle persone che riferiscono di averlo riconosciuto.

L’avvocato Marseglia manifesta preoccupazione per le conseguenze economiche della vicenda e riferisce di aver sollecitato l’autorità giudiziaria a procedere tempestivamente agli accertamenti. Il legale sottolinea le difficoltà delle famiglie che, dopo aver versato le quote condominiali, si troverebbero a fronteggiare ulteriori richieste di pagamento e il rischio di interruzione di servizi essenziali.

Marseglia riferisce inoltre di aver depositato una memoria integrativa per sottoporre ulteriori circostanze all’attenzione degli inquirenti. Spetterà alle autorità competenti valutarne la rilevanza e accertare le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti.

Un altro aspetto sollevato dal legale riguarda le comunicazioni sulle morosità. Secondo Marseglia, gli avvisi dell’Acquedotto Pugliese sarebbero stati ricevuti dall’amministratore senza che i condòmini ne venissero tempestivamente informati. Anche questa ricostruzione richiede una verifica documentale.

Il legale dichiara di aver presentato un esposto riguardante la gestione delle comunicazioni da parte dell’Acquedotto Pugliese e di aver chiesto chiarimenti sulle procedure adottate per informare gli utenti e prevenire l’accumulo di debiti. La presentazione dell’esposto non costituisce, di per sé, un accertamento di responsabilità dell’ente.

Le richieste dei residenti riguardano soprattutto la ricostruzione dei conti, la destinazione delle somme versate e la continuità dei servizi essenziali. L’esame di rendiconti, estratti conto, fatture e comunicazioni ai condòmini sarà determinante per chiarire la vicenda.

Le contestazioni riportate esprimono la posizione dei denuncianti e del loro legale e non equivalgono a un accertamento giudiziario di colpevolezza. Le eventuali responsabilità dovranno essere stabilite nelle sedi competenti, nel rispetto del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza.

A cura di Giuseppe Zingarelli.