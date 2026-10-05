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FOGGIA DE GREGORIO Foggia, Concita De Gregorio presenta “La cura” al Teatro Giordano con Erica Mou

Torna a Foggia Questioni Meridionali, la rassegna che propone un nuovo appuntamento dedicato alla scrittrice e giornalista Concita De Gregorio

Concita De Gregorio

Foggia, Concita De Gregorio presenta “La cura” al Teatro Giordano con Erica Mou - Fonte Immagine: corriere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Eventi // Foggia //

Torna a Foggia Questioni Meridionali, la rassegna che propone un nuovo appuntamento dedicato alla scrittrice e giornalista Concita De Gregorio.

L’incontro è in programma venerdì 9 ottobre 2026, alle 20.30, al Teatro Umberto Giordano, dove De Gregorio presenterà il suo nuovo libro La cura, pubblicato da Einaudi nel 2026. A dialogare con l’autrice sarà il giornalista Felice Sblendorio, mentre la serata sarà accompagnata dagli interventi musicali della cantautrice Erica Mou.

Al centro del volume c’è il tema della cura come attenzione verso le persone, le relazioni, le parole e la comunità. L’autrice intreccia vicende personali, attualità e riflessione civile, sviluppando una riflessione sul valore dei legami e delle relazioni.

“La cura è lì, nella relazione” rappresenta il nucleo della riflessione proposta da De Gregorio nel libro.

L’appuntamento è promosso da APS SpazioBaol, in coorganizzazione con il Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura e la Fondazione Monti Uniti, con la collaborazione della Biblioteca La Magna Capitana.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Lo riporta iltaccodibacco.it.

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