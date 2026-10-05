Con una sola vittoria in trasferta, quella del Foggia con il Cosenza, sei vittorie interne e due pareggi va in archivio l’ottava di andata che certifica il primato del Potenza che si libera del Picerno nel vibrante derby lucano sepolto sotto quattro reti. Si riprende il Sorrento dopo la sconfitta di Foggia battendo in casa, si fa per dire il Casarano, che pare abbia perso lo smalto dopo un buon avvio di stagione e si riprende al secondo posto.

Potenza e Sorrento hanno sfruttato la sconfitta del Bari a Salerno. I biancorossi dopo essere stati in vantaggio per ottanta minuti crollano nel finale consentendo la rimonta alla squadra granata. Il quarto posto va al Catania che soffre con il Crotone, va sotto di un gol, ma riesce a ribaltare il risultato.

Quattro squadre al quinto posto. Con la Salernitana ci sono il Monopoli che non brilla in casa con il Savoia e pareggia a reti bianche, seguito dal Picerno e dalla Casertana che si ferma a Cava battuto seccamente dai padroni di casa. Non brilla anche il Cerignola che si fa bloccare al “Monterisi” da un coriaceo Altamura che porta via un buon punto in chiave salvezza.

Avanza il Foggia che batte fuori casa un Cosenza rivelatosi ben poca cosa e ormai in piena crisi relegato al penultimo posto. Rinviata Inter under 23-Scafatese la giornata si è chiusa con Giugliano-Barletta con i padroni di casa vittoriosi che agganciano proprio i biancorossi finendo in zona play out.

A cura di Mario Schena.