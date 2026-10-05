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FOGGIA FESTIVAL Foggia Film Festival 2026, aperte le candidature per la giuria popolare

Il Foggia Film Festival 2026 cerca cittadini residenti a Foggia disponibili a entrare nella giuria popolare della manifestazione

Foggia Film Festival 2026

Foggia Film Festival 2026, aperte le candidature per la giuria popolare

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Cinema // Eventi //

Il Foggia Film Festival 2026 cerca cittadini residenti a Foggia disponibili a entrare nella giuria popolare della manifestazione. L’iniziativa è rivolta a persone della società civile che, in qualità di volontari, vorranno contribuire alla valutazione e all’assegnazione dei riconoscimenti alle migliori opere delle sezioni documentari e cortometraggi di finzione.

L’impegno richiesto è previsto dal 15 al 21 novembre 2026, indicativamente dalle 17.30 alle 21.

La giuria popolare sarà composta esclusivamente da cittadini e non saranno pertanto valutate candidature provenienti da esperti e operatori del settore cinematografico. Per questi ultimi è già prevista una giuria di qualità.

Le candidature dovranno essere inviate entro le 13 di giovedì 12 ottobre 2026 all’indirizzo foggiafilmfestival@gmail.com. La domanda dovrà contenere nome e cognome, età, indirizzo, professione, una fotografia e un recapito telefonico. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura: “Candidatura giuria popolare FFF 2026”.

La serata conclusiva è in programma sabato 21 novembre 2026, quando la giuria di qualità, presieduta dall’attrice e doppiatrice Jun Ichikawa, assegnerà i riconoscimenti alle opere migliori.

Foggia Film Festival 2026
Foggia Film Festival 2026, aperte le candidature per la giuria popolare

“Schermi ribelli”, il tema dell’edizione 2026

La nuova edizione del Foggia Film Festival si svolgerà a Foggia dal 15 al 21 novembre 2026, negli spazi del Cineteatro Sala Farina.

Il claim scelto per l’edizione 2026 è “Schermi ribelli”, dedicato ai creativi, soprattutto indipendenti, che attraverso il cinema sperimentano linguaggi innovativi, idee originali e soluzioni fuori dagli schemi.

Come nelle precedenti edizioni, le proiezioni saranno accompagnate da momenti di incontro e confronto su temi sociali e culturali. Tra gli argomenti affrontati figurano la tutela dell’ambiente, la parità di genere, l’accoglienza, l’integrazione, la cultura della pace e della non violenza, oltre al contrasto alle mafie, all’omofobia, al bullismo e alla violenza di genere.

La manifestazione è promossa e organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia “La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno Aps”, con il sostegno economico dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitana”.

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