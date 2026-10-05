Foggia Film Festival 2026, aperte le candidature per la giuria popolare

Il Foggia Film Festival 2026 cerca cittadini residenti a Foggia disponibili a entrare nella giuria popolare della manifestazione. L’iniziativa è rivolta a persone della società civile che, in qualità di volontari, vorranno contribuire alla valutazione e all’assegnazione dei riconoscimenti alle migliori opere delle sezioni documentari e cortometraggi di finzione.

L’impegno richiesto è previsto dal 15 al 21 novembre 2026, indicativamente dalle 17.30 alle 21.

La giuria popolare sarà composta esclusivamente da cittadini e non saranno pertanto valutate candidature provenienti da esperti e operatori del settore cinematografico. Per questi ultimi è già prevista una giuria di qualità.

Le candidature dovranno essere inviate entro le 13 di giovedì 12 ottobre 2026 all’indirizzo foggiafilmfestival@gmail.com. La domanda dovrà contenere nome e cognome, età, indirizzo, professione, una fotografia e un recapito telefonico. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura: “Candidatura giuria popolare FFF 2026”.

La serata conclusiva è in programma sabato 21 novembre 2026, quando la giuria di qualità, presieduta dall’attrice e doppiatrice Jun Ichikawa, assegnerà i riconoscimenti alle opere migliori.

“Schermi ribelli”, il tema dell’edizione 2026

La nuova edizione del Foggia Film Festival si svolgerà a Foggia dal 15 al 21 novembre 2026, negli spazi del Cineteatro Sala Farina.

Il claim scelto per l’edizione 2026 è “Schermi ribelli”, dedicato ai creativi, soprattutto indipendenti, che attraverso il cinema sperimentano linguaggi innovativi, idee originali e soluzioni fuori dagli schemi.

Come nelle precedenti edizioni, le proiezioni saranno accompagnate da momenti di incontro e confronto su temi sociali e culturali. Tra gli argomenti affrontati figurano la tutela dell’ambiente, la parità di genere, l’accoglienza, l’integrazione, la cultura della pace e della non violenza, oltre al contrasto alle mafie, all’omofobia, al bullismo e alla violenza di genere.

La manifestazione è promossa e organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia “La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno Aps”, con il sostegno economico dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitana”.