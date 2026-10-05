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APPUNTAMENTO Foggia, il vintage torna in fiera: tre giorni tra collezionismo e oggetti da riscoprire

Dal 16 al 18 ottobre la seconda edizione di “Non Solo Vintage Market Foggia”

Foggia, il vintage torna in fiera: tre giorni tra collezionismo e oggetti da riscoprire

Foggia, il vintage torna in fiera: tre giorni tra collezionismo e oggetti da riscoprire

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA, 5 ottobre 2026 – Una macchinina d’epoca, un fumetto cercato da tempo, un disco da riascoltare: il fascino del vintage torna protagonista a Foggia. Dal 16 al 18 ottobre il quartiere fieristico ospiterà la seconda edizione di “Non Solo Vintage Market Foggia”, appuntamento dedicato agli appassionati di collezionismo, antiquariato e modernariato.

La manifestazione si svolgerà nel padiglione 71, con ingresso da corso del Mezzogiorno 1, e sarà aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Dopo la prima edizione, il mercato torna con una proposta che spazia dagli oggetti da collezione agli arredi, rivolgendosi tanto agli esperti quanto a chi desidera curiosare tra gli stand.

Ad annunciare l’appuntamento è Antonio Bruno, attore teatrale foggiano e appassionato di giocattoli vintage, che parteciperà anche come espositore. Tra gli oggetti che proporrà figurano macchinine d’epoca, figurine e Pinocchio degli anni Settanta: piccoli testimoni della cultura popolare e dei giochi di un tempo.

«Figurine, libri ma anche bigiotteria, mobili antichi e moderni, dischi e cd musicali, giocattoli di ogni epoca», anticipa Bruno, descrivendo la varietà dell’offerta. Accanto a questi oggetti troveranno spazio anche vasi in terracotta e biciclette, in un percorso che riunisce passioni e interessi diversi.

Tra gli espositori annunciati ci sarà il libraio Mario Di Giovanni, con una selezione di fumetti da collezione, libri storici e volumi moderni. Prevista anche la partecipazione di Jenny Balina, insieme ad altri operatori del settore.

Il programma prevede la presenza di espositori provenienti da diverse parti d’Italia. Per il pubblico sarà un’occasione per confrontarsi con chi conosce la storia degli oggetti, cercare un pezzo mancante nella propria collezione o lasciarsi incuriosire da un ritrovamento inatteso.

Secondo le informazioni diffuse in vista dell’evento, sono ancora aperte le adesioni per gli espositori. Per conoscere le modalità di partecipazione e ricevere ulteriori dettagli è possibile fare riferimento ai recapiti riportati sul manifesto e sulle locandine della manifestazione, affisse in questi giorni in città

di Monica Sales

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