Il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, ha rivolto un messaggio di benvenuto al nuovo Prefetto di Foggia, dott. Antonio Giannelli, e al nuovo Questore, dott. Alfredo Fabbrocini, in occasione dell’avvicendamento ai vertici delle istituzioni dello Stato.

Nel suo intervento, Lo Muzio ha espresso, a nome proprio e dell’intera comunità accademica, un messaggio di saluto e buon lavoro ai nuovi rappresentanti istituzionali, accompagnato dal ringraziamento ai loro predecessori, il Prefetto dott. Grieco e il Questore dott. D’Agostino, per l’attività svolta e per l’attenzione riservata all’Università di Foggia e alla comunità territoriale.

“Desidero rivolgere, a nome personale e dell’intera comunità accademica, il più cordiale benvenuto al nuovo Prefetto di Foggia, dott. Antonio Giannelli, e al nuovo Questore, dott. Alfredo Fabbrocini.”

Il Rettore ha sottolineato come il cambio ai vertici delle istituzioni rappresenti un momento significativo per il territorio e abbia il compito di inserirsi in un percorso di relazioni, responsabilità e collaborazione istituzionale.

“L’avvicendamento ai vertici delle istituzioni dello Stato rappresenta un momento importante per la comunità territoriale e si inserisce in una storia di relazioni, responsabilità e collaborazione che ogni nuova stagione istituzionale è chiamata a consolidare e, ove possibile, a rafforzare.”

Nel messaggio non è mancato il riconoscimento per il lavoro svolto dal Prefetto Grieco e dal Questore D’Agostino.

“In questa fase di passaggio rivolgo un sincero e sentito ringraziamento al Prefetto dott. Grieco e al Questore dott. D’Agostino per il lavoro svolto e per l’attenzione riservata all’Università di Foggia, alla Città e alle diverse espressioni della sua comunità.”

Secondo Lo Muzio, nel corso dei loro mandati si è sviluppato un rapporto fondato sull’ascolto, sulla conoscenza reciproca e sulla collaborazione concreta nell’affrontare questioni che coinvolgono più istituzioni.

“Nel corso dei loro mandati abbiamo avuto modo di riconoscere il valore di una interlocuzione fondata sull’ascolto, sulla conoscenza reciproca e sulla capacità di affrontare con concretezza questioni che, per loro natura, non possono essere ricondotte ai confini di una singola istituzione.”

Il Rettore ha poi ribadito il ruolo che l’Università di Foggia intende continuare a svolgere nella crescita del territorio, mettendo a disposizione competenze, ricerca, formazione e patrimonio culturale.

“L’Università di Foggia intende continuare a essere, anche in questo nuovo percorso, un luogo nel quale le trasformazioni del territorio possano essere osservate, comprese e tradotte in conoscenza e progettualità.”

Una funzione che, secondo Lo Muzio, rappresenta una delle forme attraverso cui l’Ateneo esercita la propria responsabilità pubblica, offrendo strumenti utili a comprendere il presente e a costruire nuove prospettive per il futuro.

Nel suo messaggio, il Rettore ha inoltre richiamato alcuni degli ambiti ritenuti centrali per la crescita della comunità: legalità e sicurezza, cultura, inclusione, opportunità e qualità dello spazio pubblico.

“Legalità e sicurezza, crescita culturale, inclusione, opportunità e qualità dello spazio pubblico appartengono a dimensioni diverse, ma si incontrano nella costruzione di una comunità più consapevole e capace di affrontare le proprie fragilità senza rinunciare alle proprie ambizioni.”

Particolare attenzione è stata riservata alle nuove generazioni, indicate come uno dei principali orizzonti per il futuro di Foggia. In questa prospettiva, Lo Muzio ha richiamato l’idea di una città sempre più universitaria, aperta e sicura, capace di accogliere studenti italiani e internazionali e di valorizzare l’incontro tra esperienze e culture.

“Una prospettiva che trova nelle nuove generazioni uno dei suoi principali orizzonti e che può tradursi nella visione di una Città sempre più universitaria, sempre più aperta e sicura, capace di accogliere studentesse e studenti italiani e internazionali, di valorizzarne la presenza e di fare dell’incontro tra esperienze e culture una componente fondante della propria identità.”

In conclusione, il Rettore dell’Università di Foggia ha rivolto al Prefetto Giannelli e al Questore Fabbrocini gli auguri per i nuovi incarichi, auspicando un rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni e un percorso condiviso per sostenere sviluppo, coesione e fiducia nel territorio.

“Al Prefetto Giannelli e al Questore Fabbrocini rivolgo i più sentiti auguri per i prestigiosi incarichi, con l’auspicio che il loro lavoro possa intrecciarsi con il percorso di una Città che sta cercando nuove direzioni, rafforzando quel tessuto di responsabilità e collaborazione istituzionale da cui dipende anche la capacità di trasformare le potenzialità di una Comunità e di un Territorio in nuove prospettive di sviluppo, coesione e fiducia”.