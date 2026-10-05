Una madre di 66 anni, invalida al 100% e costretta sulla sedia a rotelle, e il figlio di 47 anni, affetto da una patologia neurologica, rischiano di dover lasciare la casa in cui vivono a Foggia. La vicenda, legata a un debito risalente a una storia familiare degli anni Ottanta, si è trasformata in una vera emergenza abitativa.

L’appartamento in cui madre e figlio risiedono è stato pignorato e venduto all’asta nel 2023. L’immobile è stato acquistato da un nuovo proprietario e i due hanno continuato a viverci pagando regolarmente un canone di locazione. Ora, però, il tempo a disposizione sta per terminare e la famiglia deve trovare una nuova sistemazione.

A occuparsi della ricerca di un alloggio è la sorella della donna, che si è rivolta anche alle agenzie immobiliari di Foggia. La necessità è quella di trovare un’abitazione al piano terra, priva di barriere architettoniche e compatibile con le esigenze dei due familiari.

“Nessuno riesce a darci una mano. Ci serve un semplice pianterreno perché mia sorella non può fare le scale, ma sono tutti in vendita”, racconta la donna.

Il debito e la vendita dell’abitazione

All’origine della perdita dell’immobile ci sarebbe una vicenda familiare risalente agli anni Ottanta, legata a un incidente stradale. L’agenzia assicurativa della controparte avrebbe ottenuto il risarcimento attraverso il ricavato della vendita all’asta dell’abitazione, successivamente acquistata nel 2023 da un soggetto terzo.

Madre e figlio sono rimasti nell’appartamento anche dopo la vendita, stipulando un rapporto di locazione con il nuovo proprietario. L’unica possibilità per continuare a vivere nell’attuale abitazione sarebbe ora riacquistare l’immobile, ma il costo dell’operazione sarebbe al momento fuori dalla portata della famiglia.

Il nucleo può contare su circa 1.650 euro mensili, derivanti dalle pensioni di invalidità e dalle indennità di accompagnamento. Una disponibilità che consentirebbe di sostenere regolarmente un affitto fino a circa 400 euro al mese, ma che non sembra sufficiente a permettere l’acquisto della casa.

Madre e figlio usufruiscono inoltre di alcuni servizi di supporto: una persona si occupa delle pulizie, un’altra li aiuta nell’igiene personale, mentre un dog sitter porta quotidianamente fuori i loro due cani, regolarmente registrati e vaccinati.

Proprio la ricerca di un nuovo appartamento, però, si sta rivelando particolarmente complessa. A Foggia sono infatti limitate le disponibilità di abitazioni al piano terra e, secondo quanto riferito dalla famiglia, alcuni proprietari sarebbero restii ad affittare a un nucleo composto da due persone con disabilità e due animali domestici.

L’appello ai Servizi Sociali e alla città

Per la sorella della donna, che sta seguendo la situazione, la separazione tra madre e figlio non rappresenterebbe una soluzione praticabile. Un eventuale trasferimento della madre in una struttura assistenziale lascerebbe infatti il 47enne senza la persona che costituisce il suo principale riferimento nella gestione quotidiana.

“L’unica proposta avanzata dalle istituzioni è stata il ricovero della signora in una Rsa, con un parziale contributo del Comune per la retta”, racconta Rosa.

La donna avrebbe rifiutato questa possibilità proprio per non separarsi dal figlio.

“Mia sorella ha rifiutato il ricovero per non abbandonare il figlio”.

Da qui nasce l’appello rivolto ai cittadini, al Comune di Foggia, all’assessorato alle Politiche Sociali e ai Servizi Sociali, affinché venga individuata una soluzione abitativa prima che l’attuale immobile debba essere lasciato.

“Non si può permettere che la burocrazia separi una famiglia o lasci due persone con disabilità gravissime senza un tetto sopra la testa. Chiediamo un intervento immediato e straordinario del Comune, dell’assessorato alle Politiche Sociali e delle istituzioni preposte affinché venga individuato con urgenza un alloggio temporaneo d’emergenza o l’assegnazione prioritaria di una casa popolare accessibile, che permetta al nucleo di rimanere unito e dignitosamente tutelato”.

L’obiettivo è trovare un’abitazione al pianterreno in affitto a Foggia, accessibile e sostenibile economicamente, che consenta alla madre e al figlio di continuare a vivere insieme e di mantenere i necessari punti di riferimento assistenziali e affettivi.

Lo riporta foggiatoday.it.