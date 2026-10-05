Un lunotto distrutto, l’abitacolo messo a soqquadro e l’ennesimo episodio di vandalismo. È quanto si è trovato davanti questa mattina, lunedì 5 ottobre, un residente di via Silvio Pellico a Foggia, vittima di un nuovo episodio riconducibile all’ondata di microcriminalità che da tempo interessa la zona compresa tra la rotatoria di San Ciro e quella di via Telesforo.

Il danneggiamento dell’auto si inserisce in una serie di episodi segnalati dai residenti della zona. Fiancate rigate, specchietti divelti, serrature forzate e cristalli infranti sarebbero diventati, secondo le testimonianze raccolte tra gli abitanti, fenomeni sempre più frequenti.

Per chi vive nel quartiere, anche il semplice gesto di lasciare l’auto parcheggiata sotto casa è diventato motivo di preoccupazione. A raccontare la propria esasperazione è la stessa vittima, che chiede maggiore attenzione da parte delle istituzioni.

“Quanto ancora dobbiamo sopportare?”, si domanda il cittadino. “Questa non è più soltanto una questione di sicurezza dell’auto. È una questione di qualità della vita. Perché quando un cittadino non si sente più libero di parcheggiare la propria macchina sotto casa, quando deve vivere con il timore di trovare ogni mattina una nuova sorpresa, significa che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. E sia chiaro: non è un attacco alle Forze dell’Ordine, che ogni giorno fanno il loro lavoro con le risorse che hanno. È un appello a chi ha la responsabilità di governare e coordinare la sicurezza del territorio”.

Il residente richiama inoltre l’attenzione sulle iniziative già annunciate sul fronte della sicurezza: “La stessa Prefettura di Foggia ha riconosciuto nei mesi scorsi la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza, annunciando ulteriori strumenti di controllo e sottolineando anche l’esigenza di rafforzare le risorse delle Forze dell’Ordine. Quindi il problema esiste. Ed è concreto. Ma Foggia non è soltanto il centro città. Foggia è fatta anche dei suoi quartieri, delle sue periferie, delle strade dove vivono migliaia di famiglie. La sicurezza deve arrivare sotto casa delle persone, non fermarsi nelle zone più visibili della città”.

Da qui la richiesta di interventi mirati nelle aree maggiormente interessate dalle segnalazioni: “Chiedo fatti, non soltanto annunci. Più controlli nelle zone maggiormente colpite. Più videosorveglianza dove serve realmente. Maggiore presenza sul territorio. Coordinamento tra Comune, Polizia Locale, Questura, Carabinieri e Prefettura. Interventi mirati nelle aree dove i cittadini segnalano continuamente episodi. E soprattutto ascolto dei cittadini. Perché quando gli stessi problemi vengono segnalati continuamente dalle persone che abitano una determinata zona, quelle segnalazioni devono diventare patrimonio delle istituzioni e tradursi in azioni concrete”.

La vittima chiede inoltre di non minimizzare episodi che, pur riguardando apparentemente soltanto il danneggiamento di un veicolo, hanno conseguenze concrete sulla vita delle persone: “Basta considerare questi episodi come piccoli reati perché “alla fine hanno solo rotto un vetro”. Per chi li subisce non è così. È un danno economico. È una perdita di tempo. È il disagio di dover riparare l’auto. È la rabbia di sentirsi violati. Ed è soprattutto la sensazione di non essere più tranquilli nemmeno davanti alla propria abitazione”.

Infine, l’appello a non sottovalutare il fenomeno e a perseguire chi commette reati: “E basta anche con il buonismo quando si parla di chi delinque. Chi commette reati deve essere individuato, perseguito e, quando riconosciuto responsabile dalla giustizia, scontare le conseguenze previste dalla legge. I cittadini onesti hanno diritto alla sicurezza quanto chiunque altro”.

Lo riporta foggiatoday.it.