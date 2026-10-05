Edizione n° 6209

BALLON D'ESSAI

MARCHITELLI SMENTISCE // Foggia. Marchitelli smentisce accuse sull’uso privato di beni comunali. Pellegrini: “E’ estraneo a qualsiasi ipotesi di scorrettezza”
4 Ottobre 2026 - ore  13:09

CALEMBOUR

FOGGIA SPACCAVETRI // Foggia, spaccavetri in azione in via Silvio Pellico: un residente: “Quanto ancora dobbiamo sopportare?”
5 Ottobre 2026 - ore  09:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, un secolo di vita e gentilezza: i cento anni del sarto Mimmo

FOGGIA MIMMO Foggia, un secolo di vita e gentilezza: i cento anni del sarto Mimmo

Per oltre cinquant’anni la sua bottega in piazza Cesare Battisti è stata un riferimento per l’eleganza cittadina. Un traguardo che racconta anche il valore umano dell’artigianato

Foggia, cento anni del sarto Mimmo

Foggia, un secolo di vita e gentilezza: i cento anni del sarto Mimmo

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA — Cento anni di vita, oltre mezzo secolo dedicato alla sartoria e una frase che racchiude il senso di un percorso: «Ho cucito abiti ma anche relazioni». Foggia celebra Mimmo, il “sarto gentile” di piazza Cesare Battisti, protagonista di una storia di lavoro e legami con la città.

Secondo il testo fornito, il maestro sarto raggiunge il centenario circondato dall’affetto della famiglia e delle istituzioni. La sua bottega, per oltre cinquant’anni, è stata un punto di riferimento dell’eleganza foggiana: un’attività artigiana nella quale la cura degli abiti si è accompagnata all’attenzione verso le persone.

La cornice è piazza Cesare Battisti, uno degli spazi più riconoscibili del centro, dove si affaccia il Teatro comunale Umberto Giordano. Un luogo legato alla storia culturale di Foggia, che fa da sfondo anche alla memoria delle sue attività e delle persone che le hanno animate.

La frase attribuita a Mimmo restituisce il significato sociale del mestiere. Il rapporto tra un sarto e i suoi clienti richiede ascolto, fiducia e attenzione: qualità che aiutano a comprendere come una bottega possa diventare, nel tempo, parte della vita di una comunità.

Nel racconto del suo centenario, la gentilezza occupa un posto centrale. «Il segreto è essere sempre gentili, è una cosa bellissima», si legge nell’allegato. Parole semplici, che collegano il traguardo personale al modo in cui Mimmo ha costruito i propri rapporti.

Il suo compleanno offre così l’occasione per ricordare il contributo degli artigiani alla storia cittadina. Accanto agli edifici e alle piazze, la memoria di Foggia passa anche dalle botteghe: luoghi nei quali il lavoro quotidiano lascia un segno attraverso gli oggetti realizzati e i legami costruiti.

Per Mimmo, quel segno ha la forma di un abito e il valore di una relazione.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Felicità non è fare sempre ciò che si vuole, ma volere sempre ciò che si fa.” – Valerio Albisetti

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO