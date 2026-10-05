Foggia, un secolo di vita e gentilezza: i cento anni del sarto Mimmo

FOGGIA — Cento anni di vita, oltre mezzo secolo dedicato alla sartoria e una frase che racchiude il senso di un percorso: «Ho cucito abiti ma anche relazioni». Foggia celebra Mimmo, il “sarto gentile” di piazza Cesare Battisti, protagonista di una storia di lavoro e legami con la città.

Secondo il testo fornito, il maestro sarto raggiunge il centenario circondato dall’affetto della famiglia e delle istituzioni. La sua bottega, per oltre cinquant’anni, è stata un punto di riferimento dell’eleganza foggiana: un’attività artigiana nella quale la cura degli abiti si è accompagnata all’attenzione verso le persone.

La cornice è piazza Cesare Battisti, uno degli spazi più riconoscibili del centro, dove si affaccia il Teatro comunale Umberto Giordano. Un luogo legato alla storia culturale di Foggia, che fa da sfondo anche alla memoria delle sue attività e delle persone che le hanno animate.

La frase attribuita a Mimmo restituisce il significato sociale del mestiere. Il rapporto tra un sarto e i suoi clienti richiede ascolto, fiducia e attenzione: qualità che aiutano a comprendere come una bottega possa diventare, nel tempo, parte della vita di una comunità.

Nel racconto del suo centenario, la gentilezza occupa un posto centrale. «Il segreto è essere sempre gentili, è una cosa bellissima», si legge nell’allegato. Parole semplici, che collegano il traguardo personale al modo in cui Mimmo ha costruito i propri rapporti.

Il suo compleanno offre così l’occasione per ricordare il contributo degli artigiani alla storia cittadina. Accanto agli edifici e alle piazze, la memoria di Foggia passa anche dalle botteghe: luoghi nei quali il lavoro quotidiano lascia un segno attraverso gli oggetti realizzati e i legami costruiti.

Per Mimmo, quel segno ha la forma di un abito e il valore di una relazione.

A cura di Giovanna Tambo.