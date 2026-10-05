Completata la fase costituente di Futuro Nazionale con Vannacci in Puglia, con la definizione dei principali incarichi regionali e provinciali. A comunicarlo è il deputato Rossano Sasso, responsabile regionale del movimento.

«Il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni ha chiuso le nomine della fase costituente in Puglia. Vicario regionale, con delega agli enti locali e alla provincia di Lecce, Gabriele Bottazzo. Vicario regionale, con delega al Comune di Bari, Domenico Santoro. Amministrativo regionale, con delega alla provincia di Foggia, Pietro Gentile. Responsabile organizzativo regionale, con delega alla provincia di Taranto, Francesco Battista».

Definiti anche i coordinamenti provinciali. A Foggia il coordinamento è affidato a Pietro Gentile, mentre a Lecce il responsabile è Gabriele Bottazzo, affiancato dal vice Carlo Petrelli e da Michele Caputo per l’organizzazione.

A Brindisi il coordinamento sarà guidato da Nicola Di Donna, con Adriana Ciciriello come vice, Cesare Mevoli alla struttura comunale e Luca Tondi all’organizzazione. A Taranto l’incarico è stato assegnato a Francesco Battista, con Giuliano Neglia come vice.

Per Bari il coordinatore è Giuseppe Carrieri, mentre Domenico Santoro assume l’incarico comunale. Maurizio Scaramuzzi seguirà l’area murgiana e la responsabilità dell’area Bat sarà assunta ad interim dallo stesso Rossano Sasso.

«Da qui si parte. Subito dopo queste nomine, a brevissimo, arriveranno quelle comunali. Si lavora sul territorio, con sempre più passione», conclude Sasso, delineando così il prossimo passaggio organizzativo del movimento in Puglia.