Edizione n° 6209

BALLON D'ESSAI

MARCHITELLI SMENTISCE // Foggia. Marchitelli smentisce accuse sull’uso privato di beni comunali. Pellegrini: “E’ estraneo a qualsiasi ipotesi di scorrettezza”
4 Ottobre 2026 - ore  13:09

CALEMBOUR

FOGGIA SPACCAVETRI // Foggia, spaccavetri in azione in via Silvio Pellico: un residente: “Quanto ancora dobbiamo sopportare?”
5 Ottobre 2026 - ore  09:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Futuro Nazionale in Puglia, Sasso: «A brevissimo arriveranno le nomine comunali»

PUGLIA SASSO Futuro Nazionale in Puglia, Sasso: «A brevissimo arriveranno le nomine comunali»

Completata la fase costituente di Futuro Nazionale con Vannacci in Puglia, con la definizione dei principali incarichi regionali e provinciali

Rossano Sasso

Carriera alias, Sasso: “Serve una legge” - Fonte Immagine: Facebook, Rossano Sasso

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Foggia // Politica //

Completata la fase costituente di Futuro Nazionale con Vannacci in Puglia, con la definizione dei principali incarichi regionali e provinciali. A comunicarlo è il deputato Rossano Sasso, responsabile regionale del movimento.

«Il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni ha chiuso le nomine della fase costituente in Puglia. Vicario regionale, con delega agli enti locali e alla provincia di Lecce, Gabriele Bottazzo. Vicario regionale, con delega al Comune di Bari, Domenico Santoro. Amministrativo regionale, con delega alla provincia di Foggia, Pietro Gentile. Responsabile organizzativo regionale, con delega alla provincia di Taranto, Francesco Battista».

Definiti anche i coordinamenti provinciali. A Foggia il coordinamento è affidato a Pietro Gentile, mentre a Lecce il responsabile è Gabriele Bottazzo, affiancato dal vice Carlo Petrelli e da Michele Caputo per l’organizzazione.

A Brindisi il coordinamento sarà guidato da Nicola Di Donna, con Adriana Ciciriello come vice, Cesare Mevoli alla struttura comunale e Luca Tondi all’organizzazione. A Taranto l’incarico è stato assegnato a Francesco Battista, con Giuliano Neglia come vice.

Per Bari il coordinatore è Giuseppe Carrieri, mentre Domenico Santoro assume l’incarico comunale. Maurizio Scaramuzzi seguirà l’area murgiana e la responsabilità dell’area Bat sarà assunta ad interim dallo stesso Rossano Sasso.

«Da qui si parte. Subito dopo queste nomine, a brevissimo, arriveranno quelle comunali. Si lavora sul territorio, con sempre più passione», conclude Sasso, delineando così il prossimo passaggio organizzativo del movimento in Puglia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Felicità non è fare sempre ciò che si vuole, ma volere sempre ciò che si fa.” – Valerio Albisetti

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO