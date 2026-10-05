Prende forma la struttura organizzativa di Futuro Nazionale in Puglia, con la definizione dei nuovi incarichi territoriali nella fase costituente del movimento. Il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, su mandato di Roberto Vannacci e in base a quanto previsto dallo statuto, ha comunicato le nomine relative ai territori pugliesi.

Per la provincia di Foggia è stato indicato Pietro Gentile, che ricopre attualmente tre incarichi all’interno del movimento: coordinatore provinciale di Foggia, responsabile amministrativo per la Puglia con delega alla provincia di Foggia e delegato nazionale.

I primi due ruoli sono compresi nelle nomine comunicate il 4 ottobre. L’incarico di delegato nazionale era stato invece assegnato a Gentile già il 13 e 14 giugno, durante l’Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, attraverso il voto diretto dei responsabili dei comitati.

“Assumere questo triplice incarico è un grande onore e un impegno che accolgo con umiltà e determinazione”, ha dichiarato Gentile, rivolgendo un ringraziamento al generale Roberto Vannacci, al coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e al responsabile regionale della Puglia, Rossano Sasso.

Nel suo intervento, il neo coordinatore provinciale ha evidenziato il significato della fiducia ricevuta dai territori: “Questa fiducia dal basso è la forza più grande di questo mandato”.

L’obiettivo indicato da Gentile è quello di rafforzare la presenza di Futuro Nazionale in Capitanata, garantendo una presenza nei comuni della provincia e un confronto diretto con cittadini, agricoltori, lavoratori e famiglie.

“Come coordinatore, sarò presente in ogni comune della Capitanata”, ha affermato Gentile, aggiungendo che, nel suo ruolo di delegato nazionale, porterà “la voce e le vertenze di Foggia e della Puglia direttamente sui tavoli romani”.

Sul fronte amministrativo regionale, il nuovo responsabile ha indicato rigore e trasparenza come principi destinati a guidare la gestione della struttura pugliese.

Le nuove nomine completano il quadro organizzativo di Futuro Nazionale nelle diverse province della Puglia, con l’obiettivo dichiarato di consolidare la presenza del movimento sui territori. Per Gentile si apre quindi una fase caratterizzata da responsabilità articolate su tre livelli: provinciale, regionale e nazionale.

“Uniti e determinati, mettiamoci subito al lavoro per la nostra terra. Viva la Puglia, viva Futuro Nazionale”, ha concluso Gentile.

Lo riporta foggiatoday.it.