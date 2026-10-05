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CADAVERE GIOVINAZZO Giovinazzo, trovato il corpo di un uomo nelle campagne: indagano i carabinieri

Il ritrovamento nel pomeriggio dopo una segnalazione al 112. Potrebbe trattarsi di un 37enne di Molfetta. Ancora da accertare le cause della morte.

carabinieri notte (immagine d'archivio), fonte arezzoweb

carabinieri notte (immagine d'archivio), fonte arezzoweb

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Bari // Cronaca //

GIOVINAZZO, 5 ottobre 2026 — Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel pomeriggio nelle campagne di Giovinazzo, nel nord Barese. A segnalare la presenza del cadavere è stata una telefonata al 112.

Secondo le prime informazioni, il corpo potrebbe appartenere a un uomo di 37 anni della vicina Molfetta. L’identità resta tuttavia da confermare.

Sul ritrovamento indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire le circostanze del decesso. Al momento non sarebbero emersi segni tali da far pensare a una morte violenta, ma gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

Le cause della morte restano da chiarire: saranno gli accertamenti a stabilire che cosa sia accaduto. Lo riporta l’Ansa.

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