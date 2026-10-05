GIOVINAZZO, 5 ottobre 2026 — Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel pomeriggio nelle campagne di Giovinazzo, nel nord Barese. A segnalare la presenza del cadavere è stata una telefonata al 112.
Secondo le prime informazioni, il corpo potrebbe appartenere a un uomo di 37 anni della vicina Molfetta. L’identità resta tuttavia da confermare.
Sul ritrovamento indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire le circostanze del decesso. Al momento non sarebbero emersi segni tali da far pensare a una morte violenta, ma gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
Le cause della morte restano da chiarire: saranno gli accertamenti a stabilire che cosa sia accaduto. Lo riporta l’Ansa.