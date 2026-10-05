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Home // Focus // Hojlund e la spallata a Jorge Jesus: “Non aveva davvero nulla a che fare con le scelte tattiche o tecniche”

HOJLUND JESUS Hojlund e la spallata a Jorge Jesus: “Non aveva davvero nulla a che fare con le scelte tattiche o tecniche”

Intervistato dall’emittente danese TV2, il centravanti del Napoli ha voluto fare chiarezza sul gesto, respingendo le varie interpretazioni

Rasmus Hojlund e Jorge Jesus

Hojlund e la spallata a Jorge Jesus: “Non aveva davvero nulla a che fare con le scelte tattiche o tecniche” - Facebook, CalcioNapoli24.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Focus // Sport //

Rasmus Hojlund torna sull’episodio che aveva fatto discutere al termine della sfida tra Danimarca e Portogallo, quando l’attaccante aveva spinto il commissario tecnico portoghese Jorge Jesus.

Intervistato dall’emittente danese TV2, il centravanti del Napoli ha voluto fare chiarezza sul gesto, respingendo le interpretazioni secondo cui la sua reazione sarebbe stata legata alle scelte tattiche o tecniche dell’allenatore portoghese e, in particolare, alla gestione di Cristiano Ronaldo, da sempre uno dei suoi principali idoli calcistici.

“Non aveva davvero nulla a che fare con le scelte tattiche o tecniche di Jorge Jesus. Quel gesto l’ho fatto perché non gli andava di guardarmi negli occhi. Penso sia stata una mancanza di fair play”, ha spiegato Hojlund.

L’attaccante danese aveva già attirato l’attenzione durante la partita per aver imitato l’iconica esultanza di Cristiano Ronaldo dopo una rete.

Su questo episodio, però, il giocatore ha confermato che il riferimento al fuoriclasse portoghese era voluto.

“Quella sì, riguardava il mio grande idolo”, ha dichiarato Hojlund.

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