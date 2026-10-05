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Home // Economia // Iconavetere, il restauro prosegue a Firenze: Foggia si prepara al ritorno del Sacro Tavolo

ICONAVETERE FOGGIA Iconavetere, il restauro prosegue a Firenze: Foggia si prepara al ritorno del Sacro Tavolo

L’Arcidiocesi invita la comunità a contribuire alle spese per il trasporto in sicurezza e la conservazione dell’immagine al suo rientro in Cattedrale.

Foggia, restauro dell’Iconavetere: un incontro sull'immagine della Beata Vergine Maria

La Beata Vergine Maria dell'Iconavetere - PH: ENZO MAIZZI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Economia // Foggia //

FOGGIA – Il Sacro Tavolo dell’Iconavetere è al centro di un importante intervento di restauro nei laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Mentre proseguono i lavori sull’immagine e sulla tavola lignea, l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino rivolge un appello alla comunità: sostenere le spese necessarie per il ritorno dell’opera in città e per garantirne la conservazione nel tempo.

A fare il punto è un comunicato diffuso dall’Arcidiocesi il 5 ottobre. Come annunciato durante il convegno dello scorso maggio, i professionisti dell’Opificio stanno procedendo alla pulitura dell’immagine e al ripristino del supporto ligneo. Entrambe le componenti presentano problematiche conservative legate al trascorrere del tempo e alla lunga storia del Sacro Tavolo.

L’intervento è affidato a uno degli istituti più autorevoli nel campo della conservazione e del restauro del patrimonio artistico. Le operazioni vengono condotte con metodologie e strumenti specialistici, riservando particolare attenzione alle diverse componenti dell’opera in vista della sua restituzione alla città.

Accanto al lavoro dei restauratori, occorre ora predisporre le condizioni per il rientro dell’Iconavetere. Le ulteriori necessità individuate riguardano il trasporto in sicurezza da Firenze a Foggia, la movimentazione del Sacro Tavolo e la sua conservazione una volta ricollocato in Cattedrale.

L’Arcidiocesi precisa che le spese per le quali viene richiesto il contributo della comunità non riguardano l’intervento di restauro, ma le operazioni e le condizioni necessarie per accogliere nuovamente l’immagine e assicurarne la migliore custodia.

L’appello si rivolge a tutti coloro che desiderano partecipare alla tutela di un bene profondamente legato alla storia di Foggia. Il Sacro Tavolo rappresenta infatti un riferimento di fede e devozione, ma anche un patrimonio che attraversa l’identità e la memoria della comunità cittadina.

Il suo ritorno, sottolinea l’Arcidiocesi, dovrà segnare anche l’avvio di una nuova stagione di cura e valorizzazione. Una responsabilità condivisa, con l’obiettivo di custodire l’Iconavetere e trasmetterla alle future generazioni.

Come contribuire

È possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario utilizzando le coordinate indicate dall’Arcidiocesi:

  • Banca: BCC Canosa Loconia
  • IBAN: IT61Z0860615700000000100340
  • Intestatario: ARCIDIOCESI DI FOGGIA BOVINO
  • Causale: OFFERTA PER RESTAURO ICONAVETERE

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