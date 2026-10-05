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INCIDENTE MONOPOLI Incidente mortale sulla SP 113 a Monopoli, archiviato il procedimento per omicidio stradale

Si chiude con l’archiviazione definitiva il procedimento giudiziario nei confronti di T.M., difeso dall’avvocato penalista Antonio Maria La Scala

Antonio Maria La Scala

Incidente mortale sulla SP 113 a Monopoli, archiviato il procedimento per omicidio stradale - Fonte Immagine: avvocatolascala.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Bari // Cronaca //

Si chiude con l’archiviazione definitiva il procedimento giudiziario nei confronti di T.M., difeso dall’avvocato penalista Antonio Maria La Scala, che era stato indagato per omicidio stradale in relazione al tragico incidente avvenuto il 31 agosto 2024 sulla SP 113, in contrada Ciminiera a Monopoli, nel quale aveva perso la vita un motociclista.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, Giuseppe De Salvatore, ha accolto integralmente la richiesta del Pubblico Ministero Luisiana Di Vittorio, disponendo l’archiviazione del procedimento e il dissequestro del veicolo.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monopoli hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, escludendo profili di responsabilità a carico di T.M.

Secondo quanto emerso dalle verifiche, il motociclista, alla guida di una Ducati Monster, avrebbe perso il controllo del mezzo affrontando una curva a velocità non moderata. A determinare la perdita di aderenza avrebbe contribuito anche la presenza di pietrisco sulla carreggiata, riconducibile alle condizioni meteorologiche dei giorni precedenti.

La motocicletta sarebbe quindi scivolata per circa 36 metri, invadendo la corsia opposta proprio mentre transitava regolarmente la Skoda Karoq condotta dall’indagato. L’impatto, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stato dunque inevitabile.

Alla luce degli elementi raccolti, è stata esclusa la presenza di profili di colpa in capo a T.M.. Il GIP ha pertanto disposto l’archiviazione, ritenendo insussistenti elementi tali da consentire una ragionevole previsione di condanna.

Soddisfazione è stata espressa dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Antonio Maria La Scala, che ha visto riconosciute le proprie argomentazioni nei provvedimenti adottati dagli organi inquirenti e giudicanti.

Con l’archiviazione e il dissequestro del veicolo si conclude quindi la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto l’automobilista, risultato estraneo alle responsabilità relative al sinistro.

Lo riporta bariseranews.it.

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