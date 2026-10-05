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Home // Cronaca // Incidente sulla provinciale 58, morto Michele Turco: era l’ultimo pastore transumante del Gargano

MICHELE TURCO Incidente sulla provinciale 58, morto Michele Turco: era l’ultimo pastore transumante del Gargano

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava ai margini della carreggiata insieme alle sue pecore, quando è stato investito da una vettura per cause che dovranno essere accertate

Michele Turco

Incidente sulla provinciale 58, morto Michele Turco: era l’ultimo pastore transumante del Gargano - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Cronaca // Gargano //

Tragedia all’alba lungo la strada provinciale 58, tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo, dove un’auto ha travolto un pastore mentre conduceva al pascolo il proprio gregge. A perdere la vita è stato Michele Turco, 66 anni, considerato l’ultimo pastore transumante del Gargano.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava ai margini della carreggiata insieme alle sue pecore, come faceva abitualmente ogni mattina, quando è stato investito da una vettura per cause che dovranno essere accertate.

L’impatto è stato violentissimo. Le condizioni del pastore sono apparse subito gravissime e, dopo essere stato soccorso e trasportato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, è deceduto alcune ore più tardi a causa delle ferite riportate.

Nel sinistro è rimasto ferito anche il conducente dell’auto. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

La notizia ha profondamente colpito la comunità garganica. Con la morte di Michele Turco scompare anche una figura legata a una tradizione pastorale e alla pratica della transumanza, di cui era rimasto l’ultimo rappresentante nel Gargano. Intorno alla famiglia si è stretto il cordoglio della comunità.

Lo riporta leggo.it.

1 commento su "Incidente sulla provinciale 58, morto Michele Turco: era l’ultimo pastore transumante del Gargano"

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