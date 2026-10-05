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CONCERTI Lucera Music Lights Festival 2026: successo straordinario per i concerti di Sal Da Vinci e Fred De Palma

Il festival si è inserito armoniosamente nel cartellone ufficiale delle manifestazioni estive e delle Celebrazioni Patronali

Lucera Music Lights Festival 2026: successo straordinario per i concerti di Sal Da Vinci e Fred De Palma

Lucera Music Lights Festival 2026: successo straordinario per i concerti di Sal Da Vinci e Fred De Palma

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Cultura // Foggia //

LUCERA (FG) – Si chiude con numeri da record e un bilancio straordinariamente positivo il Lucera Music Lights Festival 2026, la rassegna estiva che ha animato la città con grandi eventi musicali e spettacoli dal vivo, confermandosi come uno dei principali attrattori culturali e turistici non solo di Lucera, ma dell’intera provincia di Foggia e della regione.

Il festival si è inserito armoniosamente nel cartellone ufficiale delle manifestazioni estive e delle Celebrazioni Patronali in onore di Santa Maria Patrona di Lucera, coniugando la valorizzazione del patrimonio storico-monumentale con la musica d’autore e offrendo al pubblico e ai visitatori un’importante occasione di intrattenimento e aggregazione.

Particolarmente intenso il programma delle giornate clou di Ferragosto. Il 16 agosto, dopo la solenne e rituale processione pomeridiana con il simulacro della Vergine Maria attraverso le vie del centro storico, Piazza Matteotti si è trasformata nel cuore pulsante dell’evento: alle ore 22.00 si è tenuta l’attesa esibizione di Fred De Palma, preceduta la sera del 15 agosto dallo show di Sal Da Vinci. Entrambi i concerti, a ingresso gratuito, rientrano nel progetto del Lucera Music Lights Festival, capaci di attirare una grande affluenza di pubblico e confermandosi un tassello fondamentale per la promozione turistica #WeAreInPuglia.

Complessivamente, la manifestazione, nei giorni clou di ferragosto, ha registrato la presenza di circa 50.000 spettatori nelle piazze lucerine, mettendo a segno un pienone straordinario e una gestione dell’ordine pubblico impeccabile e priva di criticità. I dati confermano il forte richiamo e la vocazione turistica del Festival: si stima infatti che circa il 40% del pubblico sia giunto da fuori città, attirando visitatori da altre province pugliesi e da fuori regione. Un flusso turistico prezioso che ha generato un significativo indotto per le attività ricettive, commerciali ed enogastronomiche del territorio dei Monti Dauni.

Accanto al grande riscontro di piazza, il Festival ha registrato numeri d’eccellenza anche sul fronte digitale, a testimonianza dell’efficacia della strategia di promozione e del coinvolgimento della community. Sui social e sui canali digitali si sono raggiunte complessivamente centinaia di migliaia di visualizzazioni e coperture. Tra i contenuti di punta, il solo post di lancio ha superato le 88.000 visualizzazioni, mentre le campagne promozionali dedicate ai due artisti hanno superato le 430.000 visualizzazioni nel solo profilo social dedicato.

L’eccellente riuscita del Lucera Music Lights Festival 2026 è stata resa possibile grazie alla sinergia tra associazionismo, istituzioni e territorio. L’iniziativa è stata realizzata grazie al patrocinio e al contributo di Comune di Lucera, Pugliapromozione (Coesione Italia 21-27 Puglia, Regione Puglia, intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027), Diocesi di Lucera-Troia, Comitato Feste Patronali e Strumenti e Figure.

Lucera Music Lights Festival 2026: successo straordinario per i concerti di Sal Da Vinci e Fred De Palma
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