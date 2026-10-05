LUV Fiera 2026, UniCredit sarà main sponsor

Sarà UniCredit il main sponsor di LUV Fiera 2026, rafforzando il profilo dell’appuntamento dedicato all’uva da tavola e confermando l’attenzione verso uno dei comparti più dinamici dell’ortofrutta italiana.

L’uva da tavola italiana si distingue sui mercati internazionali per qualità, innovazione e specializzazione, ma il settore è chiamato ad affrontare trasformazioni sempre più profonde. Dallo sviluppo di nuove varietà all’impiego di tecnologie avanzate, dalla gestione delle risorse idriche ed energetiche alla riorganizzazione delle imprese, il futuro della filiera passa attraverso investimenti consistenti e strategie imprenditoriali di lungo periodo.

A queste sfide si aggiungono l’aumento dei costi di produzione, la concorrenza dei nuovi Paesi produttori, l’accesso ai mercati esteri e l’esigenza di costruire filiere maggiormente coordinate e resilienti. È in questo scenario che si inserisce la partnership tra UniCredit e LUV Fiera, con il sistema finanziario chiamato a svolgere un ruolo di supporto nei percorsi di crescita e innovazione delle imprese.

“La partecipazione di UniCredit come main sponsor rappresenta un segnale importante per LUV Fiera e per l’intera filiera dell’uva da tavola – dichiara Francesco Menelao, Sales Manager di LUV Fiera –. Il comparto sta attraversando una fase di profondo cambiamento, nella quale innovazione, competitività e capacità di investimento sono sempre più strettamente connesse. Avere al nostro fianco un interlocutore di questa autorevolezza significa rafforzare il dialogo tra il mondo produttivo e quello finanziario, creando nuove occasioni di confronto sulle esigenze reali delle imprese e sugli strumenti necessari per accompagnarne lo sviluppo”.

Sul ruolo della filiera interviene anche Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit.

“L’uva da tavola italiana racconta una storia di specializzazione, ricerca della qualità e apertura internazionale. Dietro questi risultati ci sono aziende che hanno saputo evolversi nel tempo, investendo in innovazione, sostenibilità e organizzazione, senza perdere il legame con i territori e con una tradizione produttiva che rappresenta un elemento distintivo del Made in Italy”, sottolinea Natali.

“È una filiera che continua a creare valore economico, occupazione e opportunità lungo tutta la catena produttiva. In questo contesto, il dialogo con il sistema imprenditoriale rappresenta per UniCredit un elemento centrale: conoscere da vicino le esigenze delle imprese, comprenderne i percorsi e accompagnarne i progetti con strumenti e competenze adeguati fa parte del nostro modo di operare. Occasioni come LUV Fiera contribuiscono ad alimentare questo confronto e a rafforzare relazioni che si costruiscono nel tempo”.

La competitività del comparto, dunque, non dipende soltanto dalla qualità del prodotto e dalla capacità produttiva. Un ruolo centrale è affidato anche alla possibilità delle aziende di programmare gli investimenti, reperire risorse, sostenere l’innovazione e trasformare i progetti in interventi concreti.

In una fase caratterizzata da margini più contenuti e da una crescente volatilità dei mercati, diventano quindi fondamentali competenze, programmazione finanziaria e capacità di elaborare strategie di sviluppo. La presenza di UniCredit a LUV Fiera contribuisce proprio ad ampliare il confronto tra il mondo della produzione e quello dei servizi finanziari.

L’edizione 2026 si prepara a riunire a Bari i principali protagonisti italiani e internazionali della filiera, proponendo tre giornate di incontri, approfondimenti, relazioni commerciali e discussioni sui cambiamenti che stanno interessando la viticoltura da tavola.

La manifestazione punta così a rappresentare un punto di incontro tra produzione, ricerca, tecnologia, distribuzione, servizi e istituzioni, offrendo uno spazio per analizzare le trasformazioni in corso e individuare nuovi percorsi di sviluppo.

La partnership con UniCredit rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita di LUV Fiera, rafforzando il collegamento tra il mondo agricolo e gli operatori finanziari chiamati ad accompagnare l’evoluzione del settore. Una filiera che guarda al futuro attraverso innovazione, investimenti, relazioni e una maggiore apertura ai mercati internazionali.