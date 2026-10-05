Manfredonia, dodici anni senza Fabietto: il ricordo vive nella Curva Sud

MANFREDONIA – Dodici anni senza Fabietto. Un’assenza che continua a farsi sentire e un nome che resta legato alla Curva Sud “Pasquale Cotugno”. Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, le Teste Matte Manfredonia gli dedicano un pensiero che unisce affetto, rispetto e senso di appartenenza.

«Oggi lo ricordiamo con rispetto e con la stessa voce che lui portava allo stadio»: nelle parole del gruppo, il ricordo di Fabietto passa attraverso la sua presenza sugli spalti e il modo di vivere la passione calcistica. Il cuore, la voce e il legame con la curva sono gli elementi al centro del messaggio.

Il tributo affida alla memoria anche un significato che va oltre lo stadio. Fabietto viene ricordato per un modo di stare al mondo, per una presenza che, nelle parole di chi gli era vicino, continua ad accompagnare il cammino della comunità.

A dodici anni dalla scomparsa, il messaggio delle Teste Matte restituisce così il senso di un’appartenenza ancora viva. Il tempo trascorso misura la distanza da quel giorno, mentre il ricordo conserva il legame con Fabietto e con ciò che ha rappresentato per la Curva Sud.

La dedica si chiude con le parole «Teste Matte Manfredonia, sempre»: una firma collettiva che rinnova l’affetto e custodisce il suo posto nella memoria del gruppo.