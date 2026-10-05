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Home // Cronaca // Manfredonia, incidente in viale Miramare: coinvolta una Fantic, un ragazzo ricoverato

INCIDENTE FANTIC Manfredonia, incidente in viale Miramare: coinvolta una Fantic, un ragazzo ricoverato

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Non sono disponibili informazioni sulle condizioni della persona ferita.

Manfredonia, incidente in viale Miramare: coinvolta una Fantic, un ragazzo ricoverato a San Giovanni Rotondo

Manfredonia, incidente in viale Miramare: coinvolta una Fantic, un ragazzo ricoverato a San Giovanni Rotondo - ph SQ

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA — Un incidente stradale si è verificato in viale Miramare, sul lungomare di Manfredonia. Secondo le prime informazioni disponibili, nell’accaduto è rimasta coinvolta una moto Fantic. Una persona è rimasta ferita ed è stata ricoverata a San Giovanni Rotondo.

La dinamica non è ancora chiara: al momento non è possibile ricostruire le circostanze dell’incidente né stabilire se siano stati coinvolti altri veicoli.

Non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni della persona ferita e sulla gravità delle lesioni riportate.

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