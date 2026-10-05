Michele Turco è morto a seguito delle gravissime ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto sabato 3 ottobre sulla strada provinciale 58, tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia. L’allevatore, che il prossimo 13 ottobre avrebbe compiuto 66 anni, era ormai vicino alla pensione.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di San Giovanni Rotondo, dove sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’uomo, investito mentre si trovava con il suo gregge. Turco era stato trasportato in condizioni disperate alla Casa Sollievo della Sofferenza, dove è deceduto a causa delle conseguenze dell’incidente.

A ricordarlo è stata anche la sindaca di San Giovanni Rotondo, Floriana Natale, che ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità.

“Con profondo dolore ho appreso la notizia della tragica scomparsa di Michele Turco, pastore investito da un’auto alle prime luci dell’alba, sulla strada provinciale che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo, mentre si trovava con il suo gregge. Michele Turco rappresentava l’ultimo custode della tradizione millenaria della transumanza, patrimonio immateriale dell’umanità.”

La sindaca ha sottolineato il valore della figura di Turco e il suo legame con la tradizione pastorale del territorio.

“La sua figura ha incarnato il legame profondo tra la nostra terra e le sue radici pastorali che per secoli ha definito l’identità del Gargano e del Tavoliere. Ricoverato in gravissime condizioni presso la Casa Sollievo della Sofferenza, ci ha lasciati portando via con sé un pezzo di storia che difficilmente potrà essere tramandato ancora.”

Nel suo messaggio, Natale ha quindi rivolto le condoglianze alla famiglia e a quanti hanno condiviso con Turco la vita legata alla pastorizia e alla transumanza.

“In questo momento di lutto, esprimo a nome dell’intera amministrazione comunale e della comunità di San Giovanni Rotondo le più sentite condoglianze alla famiglia Turco, ai pastori e a tutti coloro che hanno amato e sostengono questa antica pratica. La nostra vicinanza è accanto a chi piange la perdita di un uomo che ha dedicato la vita alla custodia di un patrimonio che appartiene a tutti noi”.