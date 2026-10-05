Sicurezza dei minori, Tonino Soldo: “Repressione e prevenzione non sono alternative” - Fonte Immagine: foggiatoday.it

Il dibattito sulla sicurezza dei minori e sulla violenza giovanile non può esaurirsi nelle sole misure repressive. È questa la posizione espressa dal presidente Tonino Soldo, che richiama la necessità di affiancare agli strumenti di contrasto alla criminalità un investimento costante nelle politiche educative, sociali e territoriali.

Il Governo continua a intervenire sul tema della sicurezza attraverso decreti e disegni di legge, mentre il confronto pubblico si concentra anche sulle nuove misure riguardanti la responsabilità penale dei minori. La sicurezza rappresenta un diritto fondamentale e chi commette un reato deve risponderne, ma secondo Soldo è altrettanto necessario interrogarsi su ciò che può essere fatto per evitare che quei reati vengano commessi.

La violenza giovanile, si sottolinea nel documento, può rappresentare l’esito di percorsi caratterizzati da povertà educativa, isolamento, disagio psicologico, fragilità relazionali, perdita del senso di appartenenza e assenza di occasioni di partecipazione. La responsabilità del singolo per un reato resta, ma questi fenomeni chiamano in causa anche le condizioni educative e sociali nelle quali crescono ragazze e ragazzi.

In Italia, inoltre, oltre un milione di minori vive in condizioni di povertà assoluta, mentre persistono forti disparità nell’accesso alle opportunità educative, culturali, sportive e aggregative. La mancanza di relazioni significative e di spazi nei quali crescere e sentirsi parte della comunità può alimentare marginalizzazione e disagio.

In questo scenario, la scuola rappresenta un presidio fondamentale di prevenzione e inclusione. Le recenti misure prevedono l’accertamento delle competenze linguistiche, interventi didattici mirati e, nelle classi in cui gli alunni stranieri raggiungono almeno il 20%, la possibilità di assegnare un docente di italiano come lingua seconda.

Secondo Soldo, tuttavia, l’insegnamento della lingua italiana da solo non è sufficiente. L’integrazione degli studenti con background migratorio deve essere affrontata attraverso un percorso educativo e interculturale più ampio.

Le principali criticità individuate sono tre: la soglia del 20%, che rischia di creare una distinzione artificiale tra classi e istituti anziché distribuire le risorse sulla base dei bisogni effettivi; l’assenza di risorse aggiuntive specificamente destinate ai docenti di italiano; e la necessità di rendere disponibili corsi extracurricolari stabili e strutturali.

L’integrazione, secondo questa impostazione, deve svilupparsi all’interno della classe e coinvolgere l’intero gruppo degli studenti, anche durante l’orario curricolare, attraverso un approccio interculturale. Il sostegno linguistico dovrebbe quindi diventare parte della normale attività didattica, evitando di isolare gli alunni stranieri o di considerarli come un gruppo separato.

Per raggiungere questo obiettivo occorre individuare i bisogni concreti delle singole scuole, garantire personale e risorse aggiuntive e inserire l’apprendimento linguistico in un più ampio progetto di inclusione. Favorire l’apprendimento dell’italiano, costruire relazioni positive, sostenere le famiglie e contrastare la dispersione scolastica significa rafforzare la comunità scolastica e, più in generale, la coesione sociale.

Un ruolo centrale viene attribuito anche alla rete territoriale. Scuola, enti locali, terzo settore, servizi territoriali, associazioni e comunità educanti vengono indicati come il primo presidio di sicurezza del Paese. Investire sulle nuove generazioni significa intervenire sulla qualità delle relazioni tra pari, sul benessere psicologico, sull’ascolto degli adolescenti e sul sostegno alle persone che ne accompagnano il percorso di crescita.

Per Soldo, inoltre, è necessario favorire il protagonismo dei giovani. Ogni ragazza e ogni ragazzo dovrebbe poter sentirsi parte della propria comunità, assumersi responsabilità, contribuire alla cura dei beni comuni e partecipare alle trasformazioni del territorio. Partecipazione, cittadinanza attiva e coinvolgimento diretto vengono quindi considerati strumenti concreti di prevenzione del disagio e della violenza.

L’attenzione deve riguardare anche gli spazi nei quali bambini e adolescenti vivono quotidianamente. Una città realmente a misura di giovani deve offrire luoghi di incontro sani e inclusivi, spazi pubblici curati, aree verdi accessibili, presìdi culturali, sportivi ed educativi, oltre a coinvolgere le nuove generazioni nelle decisioni che le riguardano.

Servono quindi quartieri più vivibili, percorsi sicuri per la mobilità attiva, luoghi di aggregazione e occasioni diffuse di partecipazione. Una maggiore inclusività urbana può contribuire a rafforzare senso di appartenenza, coesione sociale e sicurezza.

Il messaggio conclusivo è che sicurezza ed educazione non rappresentano obiettivi alternativi, ma strumenti complementari. Una società più sicura, secondo Soldo, deve investire con continuità nella scuola pubblica, nel contrasto alla povertà educativa, nelle comunità educanti, nel benessere psicologico dei giovani, nello sport, nella cultura e nella partecipazione.

Da qui l’appello alle istituzioni affinché, accanto alle misure di contrasto alla criminalità minorile, vengano potenziate le politiche educative, sociali e territoriali. Anche le nuove misure sull’inserimento degli alunni stranieri possono diventare un’opportunità per costruire una scuola capace di non lasciare indietro nessuno, ma a condizione che siano garantiti investimenti, personale e una reale integrazione tra politiche scolastiche, sociali e territoriali.

La scuola, conclude il documento, non deve limitarsi a gestire le conseguenze delle fragilità, ma deve poter disporre degli strumenti necessari per prevenirle.