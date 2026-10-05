Oltre una colonnina di ricarica su tre a Foggia risulta non attiva. È il dato che emerge dall’analisi realizzata dal WWF Foggia sullo stato delle infrastrutture dedicate ai veicoli elettrici nel territorio provinciale e nel capoluogo. Un quadro che, secondo l’associazione ambientalista, rischia di rallentare la transizione verso una mobilità a basse emissioni.

L’indagine è stata condotta attraverso l’analisi dei database nazionali e verifiche sul territorio. In provincia di Foggia sono censiti 439 punti di ricarica, dei quali 103 risultano non attivi, pari al 23,5%. Un valore superiore alla media nazionale indicata dal WWF, che si attesta al 21,4%.

La situazione appare ancora più critica nel capoluogo. A Foggia, su 52 punti complessivamente censiti, 19 risultano non attivi, con una percentuale del 36,5%. Secondo il WWF, nella maggior parte dei casi l’inoperatività sarebbe legata ad atti delinquenziali.

Anche il confronto con altri centri della provincia evidenzia una situazione poco favorevole per il capoluogo. Foggia, con circa 146 mila abitanti, dispone di appena l’11,8% delle prese di ricarica presenti in Capitanata. Cerignola, ad esempio, conta 89 punti complessivi, dei quali 70 risultano operativi.

Tra le installazioni indicate dal WWF come problematiche figurano quelle presenti in via Napoli, via Vincenzo Gioberti e via di San Giuliano, dove alcune colonnine risultano spente o non ancora collegate alla rete di distribuzione.

Il divario emerge anche nel confronto con altre città pugliesi. Lecce dispone di 160 punti di ricarica, circa il triplo rispetto a Foggia, con un tasso di inattività del 21,9%. Brindisi conta invece 70 punti e registra una quota di impianti non attivi del 15,7%.

Anche il raffronto con città italiane appartenenti a una fascia demografica simile mette in evidenza differenze significative. Il WWF cita Rimini, con 190 punti, Ferrara, con 211 e un tasso di inattività dell’8,5%, e Ravenna, con 286 punti, come esempi di reti più estese e caratterizzate da livelli inferiori di disservizio.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda la tipologia delle infrastrutture presenti a Foggia. Il 61,5% delle prese censite in città è costituito da punti ad alta potenza in corrente continua (DC), concentrati soprattutto in prossimità del nodo autostradale e dei principali attrattori commerciali.

Sono invece soltanto 20 le prese in corrente alternata (AC), quelle maggiormente adatte alla ricarica quotidiana nei quartieri residenziali e nei punti di interscambio. Secondo il WWF, per una reale mobilità urbana elettrica è necessario disporre di una rete capillare di stazioni di ricarica, facilmente accessibili anche a chi non dispone di un box privato, vicino alle abitazioni e ai luoghi di lavoro.

«La transizione all’elettrico rappresenta un pilastro fondamentale per ridurre le emissioni climalteranti e l’inquinamento atmosferico che soffoca i nostri centri urbani», dichiara il WWF Foggia. «Tuttavia, l’elettrico è realmente sostenibile solo se supportato da un’infrastruttura affidabile, efficiente e diffusa. Presentare numeri sulla carta che nascondono oltre il 36% di stalli non funzionanti genera sfiducia nei cittadini e vanifica ogni sforzo di mobilità sostenibile.»

Alla luce dei dati raccolti, il WWF Foggia chiede un intervento immediato da parte dell’Amministrazione comunale e degli enti territoriali della Capitanata.

Tra le richieste figura l’istituzione di un tavolo tecnico con i gestori dei punti di ricarica e con il distributore dell’energia elettrica, con l’obiettivo di completare gli allacciamenti e riportare in funzione gli impianti attualmente inutilizzabili.

L’associazione propone inoltre la definizione di un Piano Urbano per la Mobilità Elettrica, capace di distribuire in maniera omogenea le stazioni nei quartieri periferici e nelle aree vicine a scuole, università e stazioni ferroviarie.

Infine, il WWF sollecita un monitoraggio costante delle infrastrutture e clausole più stringenti sulla manutenzione all’interno delle concessioni di suolo pubblico, affinché i guasti possano essere risolti rapidamente e non si determinino condizioni di abbandono prolungato.

Per l’associazione, dunque, la diffusione della mobilità elettrica non può essere misurata soltanto attraverso il numero di colonnine installate, ma anche sulla base della loro effettiva operatività, della distribuzione sul territorio e della capacità della rete di rispondere alle esigenze quotidiane degli automobilisti.