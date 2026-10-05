Monte Sant'Angelo, interruzione dell'energia elettrica in diverse zone: interventi Enel in corso

Disagi questa mattina a Monte Sant’Angelo a causa di un’interruzione dell’energia elettrica che sta interessando diverse zone della città.

Il disservizio sarebbe legato a due distinti guasti individuati sulla rete elettrica. A fornire aggiornamenti sulla situazione è l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giovanni Vergura, che ha spiegato di aver avuto un contatto diretto con un tecnico di Enel.

Due guasti alle cabine elettriche

Secondo quanto riferito dall’assessore, un primo guasto si è verificato presso la cabina di Piazza Roma, mentre un secondo problema è stato individuato in corrispondenza della cabina situata nella zona del Cimitero.

Gli interventi da parte dei tecnici sono già in corso, con l’obiettivo di ripristinare gradualmente l’erogazione dell’energia elettrica nelle aree interessate.

«Ho appena interloquito con un ingegnere di Enel, che mi ha comunicato la presenza di due guasti: uno alla cabina di Piazza Roma e un secondo alla cabina in zona Cimitero», ha fatto sapere Vergura.

Ripristino previsto entro circa due ore

Stando alle informazioni ricevute dall’amministrazione comunale, il servizio dovrebbe essere completamente ripristinato entro circa due ore, salvo eventuali imprevisti legati alle operazioni tecniche.

Nel frattempo, ai cittadini delle zone interessate viene chiesto di prestare attenzione e di attendere il completamento degli interventi.

Seguiranno eventuali aggiornamenti sull’evoluzione del guasto e sul ripristino dell’erogazione elettrica.