«Non mi piace chi frequenti». 21enne colpito alla gola con le forbici dalla sorella 15enne. "In fin di vita"

Un ragazzo di 21 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Villa Betania dopo essere stato colpito alla gola con un paio di forbici. Ad aggredirlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata la sorella di 15 anni, successivamente rintracciata dalla polizia e denunciata per lesioni gravissime.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. La lite sarebbe scoppiata nell’abitazione della famiglia, in via Flauto Magico, nel rione Conocal.

Secondo le prime informazioni emerse, all’origine del contrasto ci sarebbero state alcune critiche rivolte dal giovane alla sorella riguardo alle sue frequentazioni. Durante la discussione, la quindicenne avrebbe colpito il fratello alla gola con le forbici.

La ragazza è stata condotta in Questura e interrogata. Restano da chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione e le circostanze che hanno portato al ferimento. Il ventunenne rimane ricoverato in condizioni gravissime. Lo riporta leggo.it