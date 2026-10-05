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ORTA NOVA VENDEMMIA Orta Nova riscopre l’arte della vendemmia: al via il programma della Pro Loco

Un programma di appuntamenti dedicato alla riscoperta della tradizione della raccolta dell’uva e alla valorizzazione del territorio

Orta Nova vendemmia

Orta Nova riscopre l’arte della vendemmia: al via il programma della Pro Loco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
5 Reali Siti // Cerere racconta //

La Pro Loco di Orta Nova ha inaugurato “L’Arte della Vendemmia”, un programma di appuntamenti dedicato alla riscoperta della tradizione della raccolta dell’uva e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa punta a trasformare la vendemmia in un vero e proprio percorso culturale, educativo e di partecipazione della comunità.

Il primo appuntamento si è svolto sabato scorso al Palazzo Ex Gesuitico, nell’ambito di un programma organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Orta Nova e della Regione Puglia, Assessorato all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale.

La serata è iniziata con alcuni laboratori didattici rivolti ai bambini, pensati per trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza e il valore della tradizione della vendemmia.

Successivamente, nella Sala della Rimembranza, si è tenuto un convegno dedicato al mondo della vendemmia. Gli ospiti provenienti dal settore hanno approfondito la storia e le tradizioni legate alla raccolta dell’uva, concentrandosi anche sulle potenzialità di un territorio caratterizzato da condizioni particolarmente favorevoli alla produzione agricola.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato il ruolo degli eventi e della trasformazione delle produzioni locali nel tentativo di intercettare il mercato attraverso prodotti di qualità e, allo stesso tempo, affrontare le difficoltà che interessano il comparto agricolo.

La giornata è proseguita in largo Ex Gesuitico, dove la musica della Unza Unza Band ha accompagnato la sagra “Tarallucc e vein”. Protagonisti della serata sono stati i taralli prodotti dai forni locali e gli antipasti, accompagnati dai vini delle cantine Ladogna, Vignaioli Pugliesi e Sociale Alcide De Gasperi.

Le cantine coinvolte saranno inoltre protagoniste dei prossimi appuntamenti del programma: nelle prossime settimane apriranno le proprie porte a scolaresche e visitatori, offrendo la possibilità di conoscere più da vicino i luoghi e le attività legate alla produzione del vino.

Il percorso si concluderà il 7 novembre con la Festa del Capocanale, la tradizionale cena che segna la fine della vendemmia. Una ricorrenza dalle origini antiche che, dal Medioevo fino ai giorni nostri, rappresenta il momento dedicato alla celebrazione della conclusione della raccolta dell’uva e della stagione della vendemmia.

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