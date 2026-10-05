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Home // Cronaca // Policlinico di Foggia, presentati i primi nati grazie alla procreazione medicalmente assistita

PROCREAZIONE ASSISTITA Policlinico di Foggia, presentati i primi nati grazie alla procreazione medicalmente assistita

A oltre un anno dall’inaugurazione del Centro, un incontro ha fatto il punto sui risultati delle tecniche di II e III livello

Policlinico di Foggia, presentati i primi nati grazie alla procreazione medicalmente assistita

Policlinico di Foggia, presentati i primi nati grazie alla procreazione medicalmente assistita - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – I primi bambini nati grazie alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di II e III livello sono stati al centro dell’incontro che si è svolto lunedì 5 ottobre al Policlinico di Foggia. Un traguardo per il Centro inaugurato il 26 luglio 2025, che ha presentato i risultati ottenuti sul primo gruppo di pazienti e i percorsi di collaborazione sviluppati per accompagnare le coppie nella diagnosi e nel trattamento dell’infertilità.

L’appuntamento, dal titolo “PMA – Un anno dopo. I primi nati”, si è tenuto nell’Aula multimediale della Struttura complessa universitaria di Urologia. A illustrare i risultati sono stati Maria Matteo, direttrice della Struttura universitaria di Fisiopatologia della riproduzione e Procreazione medicalmente assistita, e Carlo Bettocchi, direttore della Struttura universitaria di Andrologia.

L’incontro ha riunito rappresentanti del Policlinico, dell’Università di Foggia, dell’ASL e della Regione Puglia, offrendo l’occasione per fare il punto sull’attività del Centro e sul ruolo della collaborazione tra ospedale e territorio.

Accanto ai primi risultati, il confronto ha approfondito l’organizzazione di una rete per la tutela della salute riproduttiva della coppia. Sono state illustrate le collaborazioni con la Struttura complessa universitaria di Endocrinologia, diretta da Olga Lamacchia, e con la Struttura di Psicologia clinica, guidata da Annamaria Petito, previste dal regolamento regionale.
Spazio anche al percorso che collega la diagnosi e il trattamento chirurgico dell’infertilità all’eventuale accesso alla PMA. In questo ambito è stata presentata la collaborazione con le due Strutture complesse universitarie di Ginecologia e Ostetricia, dirette rispettivamente da Luigi Nappi e Stefano Bettocchi.

Un altro tema centrale è stato la preservazione della fertilità nei pazienti con patologie o destinati a trattamenti che possono compromettere la capacità riproduttiva. Il confronto ha coinvolto diversi ambiti specialistici: dalla medicina interna alla gastroenterologia, dalla neurologia all’ematologia, fino alla chirurgia senologica, all’oncologia e alla reumatologia.

L’attenzione si è concentrata, tra gli altri, sui percorsi rivolti alle persone con malattie infiammatorie croniche intestinali, sclerosi multipla, patologie ematologiche e autoimmuni, oltre che alle pazienti con tumore della mammella e a quelle in programma per trattamenti chemioterapici e radioterapici.

Il rapporto con il territorio è stato affrontato anche attraverso un confronto con l’ASL Foggia sull’organizzazione della rete per il programma di “social freezing”, il congelamento degli ovociti finalizzato a preservare la possibilità di una futura gravidanza. Uno spazio è stato inoltre dedicato alle associazioni dei pazienti, con il contributo della presidente ANDOS, Elisabetta Valleri.

La presentazione dei primi nati ha segnato così una tappa nel percorso del Centro: un risultato concreto attorno al quale si è sviluppata una riflessione sull’integrazione delle competenze e sulla continuità dell’assistenza, dalla tutela della fertilità al progetto di genitorialità.

A cura di Giovanna Tambo.

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