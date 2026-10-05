Matteo Renzi chiude la Leopolda 2026 rilanciando il confronto all’interno del centrosinistra e rivolgendosi direttamente a Giuseppe Conte. Il leader di Italia Viva chiede infatti tre garanzie in vista di una possibile alleanza elettorale, sottolineando al tempo stesso la necessità di definire un programma condiviso.

“Anche io chiedo delle garanzie a Giuseppe Conte. Chiediamo 3 garanzie: mai più Salvini al Viminale, mai più Giorgetti in Consiglio dei ministri e che non staremo mai dalla parte di Donald Trump”, ha detto Renzi nel suo intervento conclusivo.

Conte aveva precedentemente posto il tema delle garanzie in relazione alla possibile presenza di Renzi nella coalizione del campo largo in vista delle prossime elezioni. L’ex presidente del Consiglio ha quindi rilanciato la proposta di un confronto sui contenuti: “Mi vengono chieste delle garanzie. In politica non ci sono garanzie ma le riflessioni che fa Conte sono comprensibili e io vorrei lanciare un ramoscello di pace”.

Renzi ha escluso però che possa essere Elly Schlein a svolgere il ruolo di garante nei suoi confronti, pur riconoscendo alla segretaria del Pd il merito di essersi opposta alle sue posizioni in passato.

“Elly Schlein è la persona meno adatta a fare la garante per me. Elly Schlein viene da una storia diversa dalla mia e ha avuto il coraggio di affrontarmi quando io qualsiasi cosa dicevo ero il vate, ero il guru. Lei non era d’accordo e se ne è andata e questo io lo apprezzo. Quindi Elly Schlein non può essere quella che ‘garantisce’ per me. Cosa lo fa? Un programma serio, un contratto alla tedesca”, ha affermato.

Secondo Renzi, nonostante le differenze, esisterebbero ampi margini per costruire una piattaforma comune: “Le cose che ci uniscono anche con M5S e Avs, e ovviamente con il Pd, sono molte di più di quelle che ci dividono”.

Uno dei principali nodi da sciogliere riguarda però la politica estera e il sostegno all’Ucraina. Renzi ha criticato le posizioni contrarie all’invio di armi a Kiev e ha ribadito la necessità di sostenere il Paese aggredito, affiancando al sostegno militare un’iniziativa diplomatica.

“Se io devo ascoltare Marco Travaglio su giustizia e politica estera, allora è importante farlo per fare esattamente il contrario di quello che dice: non ne ha mai azzeccata una, lo stesso giorno che la Russia ha attaccato l’Ucraina, scriveva che non ci sarebbe mai stato alcun attacco… Noi che stiamo dalla parte degli aggrediti, noi per primi rivendichiamo lo sforzo diplomatico. Non saranno le armi a far terminare la guerra, ma se non mandiamo le armi è l’Ucraina a terminare, a non esistere più”, ha dichiarato.

Renzi ha quindi insistito sulla necessità di affiancare alla posizione sull’Ucraina un percorso diplomatico: “Ma senza una iniziativa diplomatica non si va da nessuna parte. E a chi utilizza l’Ucraina per mezzo punto i più, ricordo che ci sono persone che muoiono. La politica estera è una cosa serie, non da tweet, e su questi temi non abbiamo paura di nessuno”.

Nel suo intervento, il leader di Italia Viva ha poi indicato nelle prossime elezioni una sfida decisiva per gli equilibri politici del Paese, ponendo il risultato del centrosinistra in alternativa alla possibilità di una vittoria di Giorgia Meloni.

“C’è un bivio. O Meloni vince e poi va al Quirinale, prende tutto. Oppure va a casa. La partita non riguarda noi, è secca: o Meloni va al Quirinale o va a casa. Io lavoro perché vada a casa. Non mi importa chi fa il premier o il ministro. In questa fase non mi interessa”, ha affermato Renzi.

L’ex premier ha quindi rilanciato la necessità di un centrosinistra compatto, collegando la partita elettorale anche al futuro assetto istituzionale: “È come quando Salvini chiese i pieni poteri, ora il rischio che la destra si prenda Chigi e il Quirinale è un appello all’impegno. Quindi o ci diamo una smossa o vince. Chiedo la garanzia di mandare al Quirinale una persona che non sia nè sovranista nè populista, ma europeista…. Noi diamo una garanzia sulle primarie, sul Quirinale e diamo garanzie anche a noi stessi che sul fatto che non ammaineremo mai la bandiera del garantismo”.

Infine, Renzi ha ribadito la convinzione che un centrosinistra unito possa competere per la vittoria, mettendo in guardia dalle conseguenze di una possibile affermazione della maggioranza di governo.

“Se il centrosinistra sta unito, la partita è chiusa. Vinciamo noi. Il calcio di rigore ce lo abbiamo noi. Invece da giorni stiamo discutendo del niente mentre c’è il rischio che si cambi la Costituzione de facto perchè se vince la Meloni sarà un presidenzialismo de facto”.

Lo riporta adnkronos.com