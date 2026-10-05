Un appello rivolto al sindaco e all’Amministrazione Comunale di San Marco in Lamis per salvare dall’abbandono la storica cappella di San Michele Arcangelo, conosciuta in paese come “Sammichelicchie”. A lanciarlo è Michele Pio De Bergolis, 16 anni, che ha scelto di scrivere una lettera aperta per richiamare l’attenzione sullo stato di degrado in cui versa il piccolo edificio sacro.

La cappella si trova lungo l’antica mulattiera “Strettelicchia”, ai piedi del Convento di San Matteo, e rappresenta un luogo significativo per la storia e la devozione popolare della comunità sammarchese. Per molti anni è stata curata dalla famiglia del giovane: prima dal bisnonno Matteo La Riccia e successivamente dal nonno Giuseppe Zagaria, conosciuto in paese con il nome di “Cesarino”.

Nella sua lettera, Michele Pio ricorda i momenti in cui la zona diventava un punto di riferimento per la comunità: “Dal 1981 al 1997, durante la prima settimana di ottobre, quel sentiero si animava di festa: si celebrava la Santa Messa all’aperto e si sparavano i fuochi d’artificio”.

All’interno della cappella è ancora custodita una statua lignea dell’Arcangelo Michele, realizzata dall’artista Tommaso Martino. Dopo la scomparsa del nonno, però, le attività di manutenzione si sono progressivamente interrotte e l’area è finita in condizioni di crescente incuria.

La situazione descritta dal sedicenne riguarda vegetazione incolta che ostacola l’accesso, carcasse di animali selvatici e rifiuti abbandonati davanti all’ingresso.

“Guardare quel luogo ridotto in questo stato fa male al cuore”, scrive Michele Pio, chiedendo quindi un intervento concreto alle istituzioni: “per questo chiedo al Sindaco e alle istituzioni un intervento concreto: la bonifica urgente dai rifiuti, il taglio dell’erba e la messa in sicurezza dell’area, affinché la chiesetta possa tornare a essere un luogo accogliente per residenti, fedeli e pellegrini lungo le vie micaeliche”.

L’iniziativa del giovane rappresenta un gesto di senso civico e di attenzione verso il patrimonio storico e spirituale di San Marco in Lamis, con l’obiettivo di restituire dignità a un luogo legato alla memoria della comunità.

In conclusione, Michele Pio affida alla sua lettera anche la speranza che la tradizione possa essere recuperata: “Spero nella collaborazione del sindaco e dall’amministrazione comunale affinché ritorni ad essere un posto dove i pellegrini tornano a pregare nella prima settimana di ottobre come da tradizione”.

Lo riporta foggiatoday.it.