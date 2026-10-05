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APPELLO San Marco in Lamis: Sedicenne scrive al Sindaco: “Salviamo la cappella di Sammichelicchie”

Un luogo d'incontro e di fede che custodisce tuttora al suo interno una statua in legno dell'Arcangelo Michele

San Marco in Lamis: Sedicenne scrive al Sindaco: "Salviamo la cappella di Sammichelicchie"

San Marco in Lamis: Sedicenne scrive al Sindaco: "Salviamo la cappella di Sammichelicchie"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – Un accorato appello al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di San Marco in Lamis per salvare dall’abbandono e dal degrado la storica cappella di San Michele Arcangelo, conosciuta dalla comunità locale come Sammichelicchie. A lanciarlo è Michele Pio De Bergolis, un giovane sammarchese di soli 16 anni, che ha deciso di farsi portavoce della sua famiglia e della memoria cittadina attraverso una lettera aperta.

Sita lungo l’antica mulattiera Strettelicchia, proprio sotto il maestoso Convento di San Matteo, la chiesetta rappresenta un importante tassello di storia locale e devozione popolare. Per decenni il piccolo edificio sacro è stato accudito con dedizione dalla famiglia del giovane, prima dal bisnonno Matteo La Riccia e successivamente dal nonno Giuseppe Zagaria, noto in paese come Cesarino.

“Dal 1981 al 1997, durante la prima settimana di ottobre, quel sentiero si animava di festa: si celebrava la Santa Messa all’aperto e si sparavano i fuochi d’artificio” – ricorda Michele Pio nella sua missiva. Un luogo d’incontro e di fede che custodisce tuttora al suo interno una statua in legno dell’Arcangelo Michele, scolpita dall’artista Tommaso Martino.

Tuttavia, dopo la scomparsa del nonno, la manutenzione si è interrotta e la cappella è sprofondata nell’incuria. Oggi l’area versa in condizioni critiche: vegetazione incolta che sbarra l’accesso, presenza di carcasse di animali selvatici e accumulo di rifiuti abbandonati proprio dinanzi all’ingresso.

“Guardare quel luogo ridotto in questo stato fa male al cuore” – incalza il sedicenne – “per questo chiedo al Sindaco e alle istituzioni un intervento concreto: la bonifica urgente dai rifiuti, il taglio dell’erba e la messa in sicurezza dell’area, affinché la chiesetta possa tornare a essere un luogo accogliente per residenti, fedeli e pellegrini lungo le vie micaeliche”.

Un gesto di forte senso civico che punta a restituire dignità e valore a uno degli angoli più suggestivi del patrimonio storico e spirituale di San Marco in Lamis. Spero nella collaborazione del sindaco e dall’amministrazione comunale affinché ritorni ad essere un posto che i pellegrini tornano a pregare nella prima settimana di ottobre come da tradizione.

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