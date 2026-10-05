SAN SEVERO — Il Comune affida i lavori richiesti dalla LND Impianti per il campo sportivo Ricciardelli in erba artificiale. La determinazione n. 2082 del 30 settembre 2026, firmata dal dirigente ad interim Giuseppe Longo, assegna l’intervento alla De Cata Sport di Antonio De Cata, con sede a San Giovanni Rotondo, per 3.000 euro complessivi: 2.459,02 euro di imponibile e 540,98 euro di Iva.

Il primo passaggio richiamato è la determinazione n. 1442 del 1° luglio 2026, con cui l’Area Lavori pubblici ha avviato l’iter per una deroga annuale all’utilizzo dell’impianto, in attesa della nuova omologazione. Per l’istruttoria affidata a LND Impianti erano stati impegnati 1.830 euro, Iva inclusa. La richiesta straordinaria è stata presentata il 3 luglio, con pratica n. 9549.

Dopo il sopralluogo, la struttura tecnica della Lega Nazionale Dilettanti ha prescritto alcune lavorazioni, comunicandole con lettera e documentazione fotografica del 24 settembre. Il nuovo affidamento risponde a queste prescrizioni. La determina non attesta il rilascio della deroga o della nuova omologazione e non riporta il dettaglio delle singole lavorazioni.

L’impresa è stata individuata sulla piattaforma Traspare e l’offerta è stata giudicata congrua dall’amministrazione. La spesa grava per 2.000 euro sul capitolo 20651 e per 1.000 euro sul capitolo 55001. Responsabile unico del progetto è il geometra Vincenzo Pacentra. Il termine contrattuale è di cinque giorni dalla notifica della determina, mentre il pagamento seguirà la fattura e la verifica della regolare esecuzione.

Resta distinto il progetto di adeguamento e messa a norma da un milione di euro, richiamato nell’atto e finanziato con un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. Il visto contabile reca la data del 1° ottobre; la pubblicazione all’Albo pretorio decorre dal 5 ottobre. L’obiettivo è consentire l’uso agonistico del Ricciardelli nella stagione 2026-2027, completando gli adempimenti necessari.

A cura di Giovanna Tambo.