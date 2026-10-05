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SAN SEVERO COMUNE San Severo, avviso per il servizio di tesoreria: domande entro il 16 ottobre

Il Comune cerca operatori interessati alla successiva gara per la gestione del servizio dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2032. L’affidamento avrà una durata di sei anni, senza proroga contrattuale

Comune di San Severo

San Severo, avviso per il servizio di tesoreria: domande entro il 16 ottobre - Fonte Immagine: cartapulia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Il Palazzo // San Severo //

SAN SEVERO, 5 ottobre 2026 – Il Comune di San Severo avvia la ricerca degli operatori economici interessati a partecipare alla futura gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale. Le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate entro il 16 ottobre 2026.

A darne notizia sono il commissario straordinario, Francesco Cappetta, e il dirigente dell’Area I, Adriano Saracino. Il servizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2032, per una durata complessiva di sei anni.

La tesoreria comprende le operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente: dalla riscossione delle entrate al pagamento delle spese, fino agli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali. L’appalto non sarà suddiviso in lotti e non prevede una proroga contrattuale.

L’avviso ha carattere esclusivamente esplorativo. L’obiettivo è individuare gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 65 del decreto legislativo 36/2023, disponibili a essere invitati a presentare un’offerta nella successiva procedura di gara.

La fase di selezione del contraente si svolgerà attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale TRASPARE, all’indirizzo comunesansevero.traspare.com.

La presentazione della manifestazione d’interesse non comporta obblighi negoziali per il Comune né attribuisce diritti nei confronti dell’Ente. L’amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento, anche parzialmente, oppure di non procedere con la successiva gara, senza che i partecipanti possano avanzare pretese.

A cura di Giovanna Tambo.

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