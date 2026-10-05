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NAZARIO SELVAGGI San Severo, è morto Nazario Selvaggi: per anni volto dell’edicola della stazione

Storico titolare dell’edicola della stazione ferroviaria, per molti anni punto di riferimento per viaggiatori, pendolari e cittadini

Nazario Selvaggi

San Severo, è morto Nazario Selvaggi: per anni volto dell’edicola della stazione - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
San Severo // Sanctus Severus //

Lutto a San Severo per la scomparsa di Nazario Selvaggi, storico titolare dell’edicola della stazione ferroviaria, per molti anni punto di riferimento per viaggiatori, pendolari e cittadini.

La sua attività è stata molto più di un semplice esercizio commerciale dove acquistare giornali, riviste o biglietti. Nel corso degli anni, l’edicola è diventata un luogo di incontro e socialità, grazie alla presenza quotidiana di Nazario, che ha conosciuto e salutato generazioni di sanseveresi e numerose persone di passaggio.

Attraverso il suo lavoro, Selvaggi aveva costruito nel tempo rapporti umani basati sulla cordialità, sulla disponibilità e sulla familiarità, diventando un volto riconoscibile per chi frequentava la stazione ferroviaria.

La sua scomparsa lascia un vuoto in uno dei luoghi più frequentati della città. Sono infatti tanti i cittadini che, nel corso degli anni, passando dalla stazione hanno avuto modo di incontrarlo, scambiare con lui un saluto, una battuta o qualche parola.

Il ricordo di Nazario Selvaggi resterà quindi legato non soltanto alla sua lunga attività professionale, ma soprattutto alle tante persone incontrate quotidianamente e ai legami costruiti nel corso degli anni.

La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio e commozione tra quanti lo conoscevano e lo stimavano, che oggi ne ricordano la presenza discreta e familiare nella vita quotidiana della comunità sanseverese.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

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