Sante, dalla comunità al diploma, al lavoro e al ritorno in campo: una storia di Cuore da Monte Sant’Angelo

MONTE SANT’ANGELO – Un diploma di scuola superiore, il ritorno al calcio e un contratto di lavoro. Sono i traguardi raggiunti da Sante Bisogno, giovane accolto nell’ottobre 2025 dalla comunità educativa per minori La Perla e oggi protagonista di un percorso che unisce formazione, sport e inserimento lavorativo.

A raccontare la sua storia è la stessa comunità, che sottolinea il ruolo dell’Accademia Calcio Monte nell’accompagnare i ragazzi attraverso un’esperienza sportiva fondata sull’accoglienza, sul rispetto e sulla responsabilità.

Sante, proveniente dalle esperienze calcistiche con la Ferrandina 17890 e la Ferrandina Sport Academy, aveva interrotto il proprio cammino sul campo. L’ingresso alla Perla ha segnato l’inizio di una nuova fase. Oggi continua il suo percorso in comunità e, nel frattempo, ha raggiunto obiettivi importanti: ha conseguito il diploma ed è tornato a giocare, entrando nella prima squadra dell’Accademia Calcio Monte.

Al percorso scolastico e sportivo si è aggiunto quello professionale. Sante lavora alla Gargano Sapori di Mario Maratea, imprenditore che La Perla indica come una persona da sempre sensibile al sociale. Un’opportunità concreta per costruire autonomia, acquisire competenze e misurarsi con gli impegni e le responsabilità del lavoro.

La comunità riconosce nell’Accademia Calcio Monte una realtà capace di guardare ai ragazzi nella loro interezza, valorizzandone le possibilità di crescita. Il calcio diventa così anche un’occasione per imparare a stare in gruppo, rispettare gli altri, gestire le emozioni e affrontare le difficoltà.

È su queste basi che La Perla ha costruito il rapporto con la società sportiva, affidandole i propri ragazzi nella convinzione di trovare un ambiente accogliente, libero da etichette e pregiudizi.

La storia di Sante dà concretezza a questa collaborazione. Il diploma, la prima squadra e il lavoro sono risultati distinti, ma legati da un percorso comune, nel quale all’impegno del giovane si affianca il sostegno delle realtà che lo accompagnano.

Il ringraziamento della Perla va dunque all’Accademia Calcio Monte e a chi, come Mario Maratea, contribuisce a creare opportunità sul territorio. A Sante, invece, l’augurio di proseguire con determinazione: i traguardi raggiunti sono una base importante sulla quale continuare a costruire il proprio futuro.

A cura di Giovanna Tambo.