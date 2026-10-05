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POZZALLO ANIMALI ESOTICI Sequestrati 377 animali esotici: 76 appartengono a specie protette

Gli animali erano trasportati da un cittadino maltese a bordo di un’autovettura diretta verso il catamarano per Malta

Pozzallo

Sequestrati 377 animali esotici: 76 appartengono a specie protette

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Cronaca // L'inchiesta //

Trecento testuggini e 77 pappagalli sono stati sequestrati al porto di Pozzallo dalla Guardia di finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli animali erano trasportati da un cittadino maltese a bordo di un’autovettura diretta verso il catamarano per Malta.

Il controllo è scattato nell’ambito delle attività congiunte svolte nello scalo portuale di Pozzallo. Durante l’ispezione, i finanzieri della Tenenza di Pozzallo e i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno individuato i 377 esemplari vivi all’interno di un veicolo privo di spazi adeguati e di un sistema di termoregolazione idoneo a garantirne le corrette condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti anche i medici veterinari dell’ASP di Ragusa, che hanno effettuato gli accertamenti sulle condizioni degli animali.

Successivi approfondimenti sono stati condotti dalla Squadra Operativa C.I.T.E.S. della Compagnia della Guardia di finanza di Catania-Fontanarossa. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che 76 esemplari appartengono a specie tutelate dalla Convenzione di Washington, che disciplina il commercio internazionale delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione.

Tra gli animali protetti figurano esemplari di Ara macao, Ara chloropterus, Ara ararauna, Cacatua roseicapilla e Cacatua alba.

Si tratta, secondo quanto riferito dagli investigatori, di uno dei sequestri più rilevanti di specie protette dalla Convenzione di Washington.

Il cittadino maltese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa. Le contestazioni riguardano la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da provocare gravi sofferenze, oltre alle violazioni previste dalla Legge 150/1992, che disciplina l’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Tutti gli animali sono stati sottoposti a sequestro e affidati immediatamente a un allevamento amatoriale, che ne ha garantito la custodia e l’assistenza all’interno di una struttura ritenuta idonea.

L’operazione rientra nelle attività di controllo svolte congiuntamente dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche nell’ambito del Protocollo d’intesa rinnovato nel 2025 tra le due amministrazioni. L’obiettivo è rafforzare la vigilanza negli spazi doganali e contrastare i traffici illeciti, compreso il commercio abusivo di specie animali protette, con conseguenze sia sull’ecosistema sia sul mercato legale.

Nei confronti della persona denunciata, si applica il principio della presunzione di innocenza fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva di condanna.

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