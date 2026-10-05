La sesta giornata del girone H di Serie D regala risultati importanti per le formazioni pugliesi. Il risultato più significativo arriva dal “Vicino”, dove il Gravina supera 4-2 la Virtus Francavilla, infliggendo alla capolista la prima sconfitta stagionale. Tre punti anche per Brindisi, Martina, Manfredonia e Fidelis Andria, mentre Bisceglie e Nardò escono battuti dai rispettivi incontri.

Il Gravina firma l’impresa di giornata contro una Virtus Francavilla che arrivava all’appuntamento con cinque vittorie consecutive. Qeros porta avanti i padroni di casa, ma Biagiotti ristabilisce la parità prima dell’intervallo. Nella ripresa i murgiani cambiano marcia e completano il 4-2 finale, conquistando tre punti preziosi per la classifica. La Virtus resta comunque al comando con 15 punti, mentre il Gravina sale a quota 11.

Continua anche il momento positivo del Brindisi, che al Fanuzzi supera con un netto 3-0 il Real Normanna e centra la seconda vittoria consecutiva senza subire gol. I biancazzurri sbloccano il risultato nel recupero del primo tempo, poi Sosa trasforma un calcio di rigore a inizio ripresa e Carretta mette il sigillo sul successo nel finale. Il Brindisi sale così a 9 punti.

Vittoria in extremis per il Martina, che al Tursi riesce a piegare 1-0 il Francavilla quando la partita sembra ormai destinata a chiudersi sul pareggio. Nel recupero è Diaw a trovare la rete decisiva, regalando agli itriani tre punti che valgono il momentaneo terzo posto a quota 12.

Nel derby pugliese del Miramare, invece, il Manfredonia supera 1-0 il Bisceglie. La sfida viene decisa al 18’ da Santarpia, autore del gol che consente ai sipontini di portare a casa l’intera posta. Il Manfredonia raggiunge così 11 punti, mentre il Bisceglie rimane fermo a quota 12.

Arriva finalmente la prima vittoria stagionale anche per la Fidelis Andria, che davanti al proprio pubblico supera 2-1 il Real Forio. Kisseih sblocca subito la gara, Serrano ristabilisce l’equilibrio per gli ospiti, ma nella ripresa Musy Hernandez firma il gol che consegna agli andriesi il primo successo del campionato. La Fidelis sale a 4 punti.

Giornata amara, invece, per il Nardò, sconfitto 4-2 sul campo della Palmese. I granata sembrano avere la partita in pugno dopo le reti di Trombino e Sarrica, che valgono il doppio vantaggio. La formazione campana, però, reagisce e completa una clamorosa rimonta, ribaltando il risultato e lasciando il Nardò nelle zone basse della graduatoria.

Dopo sei giornate, la Virtus Francavilla mantiene la vetta con 15 punti, seguita dalla Nocerina a 13. Martina, Bisceglie e Turris sono a 12, mentre Gravina e Manfredonia seguono a 11. Il Brindisi sale a 9 punti. In coda, Fidelis Andria e Melfi sono a 4, Francavilla e Nardò a 3, mentre l’Ischia chiude con 2 punti.

Risultati – 6ª giornata

Brindisi-Real Normanna 3-0

Fidelis Andria-Real Forio 2-1

Gladiator-Turris 1-1

Gravina-Virtus Francavilla 4-2

Ischia-Ebolitana 1-1

Manfredonia-Bisceglie 1-0

Martina-Francavilla 1-0

Melfi-Nocerina 0-1

Palmese-Nardò 4-2

Classifica

Virtus Francavilla 15 Nocerina 13 Martina 12 Bisceglie 12 Turris 12 Gravina 11 Manfredonia 11 Real Normanna 10 Brindisi 9 Ebolitana 8 Real Forio 7 Gladiator 7 Palmese 7 Melfi 4 Fidelis Andria 4 Francavilla 3 Nardò 3 Ischia 2

Il Nardò ha una penalizzazione di due punti.

Prossimo turno – 7ª giornata

Domenica 11 ottobre

Bisceglie-Palmese, ore 15

Ebolitana-Martina, ore 15

Turris-Manfredonia, ore 15

Francavilla-Gladiator, ore 15

Ischia-Melfi, ore 15

Nardò-Gravina, ore 15

Real Normanna-Fidelis Andria, ore 15

Virtus Francavilla-Real Forio, ore 15

Nocerina-Brindisi, ore 18

Lo riporta senzacolonnenews.it.