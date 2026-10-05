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Home // Prima pagina // Studente con disabilità ustionato con un accendino da un compagno di scuola

PINEROLO AGGRESSIONE Studente con disabilità ustionato con un accendino da un compagno di scuola

Un ragazzo con disabilità è stato aggredito e ustionato a un braccio con la fiamma di un accendino all’interno dello spogliatoio

Istituto alberghiero Arturo Prever di Pinerolo

Studente con disabilità ustionato con un accendino da un compagno di scuola - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Prima pagina //

Un ragazzo con disabilità è stato aggredito e ustionato a un braccio con la fiamma di un accendino all’interno dello spogliatoio dell’istituto alberghiero Arturo Prever di Pinerolo, nel Torinese. L’episodio è avvenuto giovedì 1 ottobre, mentre nello spogliatoio erano presenti pochi altri studenti.

Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. La scuola ha quindi avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un altro studente, minorenne, ritenuto responsabile dell’aggressione.

La dirigente scolastica Roberta Martino ha denunciato l’accaduto ai carabinieri e ha espresso forte preoccupazione per quanto avvenuto. «Siamo sconcertati. Nella nostra scuola non erano mai avvenuti episodi di questa gravità», ha dichiarato.

Il provvedimento disciplinare sarà deciso dal consiglio di classe. La dirigente ha spiegato che lo studente coinvolto potrebbe andare incontro non soltanto a una sospensione, ma anche a una misura più severa: «Lo studente rischia non solo una sospensione, ma anche un provvedimento più grave, fino all’allontanamento dall’istituto».

Gli accertamenti

La dirigente ha convocato a scuola i familiari dello studente ritenuto responsabile, che finora non si sono presentati. Anche la famiglia del ragazzo rimasto ferito potrebbe decidere di presentare una denuncia.

La scuola sta inoltre cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto, ascoltando gli studenti presenti al momento dell’episodio. «È successo – spiega – tutto in un attimo. In quello spogliatoio c’erano pochi studenti. Li sentiremo per altri dettagli», ha raccontato Martino.

Secondo quanto riferito dalla dirigente, lo studente accusato dell’aggressione non avrebbe mostrato pentimento dopo l’accaduto.

Ora la principale preoccupazione dell’istituto riguarda il rientro a scuola del ragazzo rimasto ferito. «Non vorremmo che, al ritorno in classe dello studente soccorso in ospedale, potessero ripetersi episodi di questo tipo», ha concluso la dirigente.

Lo riporta leggo.it.

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