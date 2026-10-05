Cerignola, caso tendopoli. Bonito: “Ho fatto un’ordinanza che non ho nessuna intenzione di applicare”

Il caso della tendopoli abusiva dei lavoratori stagionali di via Candela, a Cerignola, torna al centro del dibattito dopo alcune dichiarazioni rilasciate dal sindaco Francesco Bonito durante un servizio della trasmissione Fuori dal Coro. Le parole del primo cittadino, pronunciate inizialmente a telecamere spente, hanno suscitato reazioni politiche e alimentato le polemiche sulla gestione dell’insediamento e dell’ordinanza di sgombero firmata nelle scorse settimane.

La trasmissione, attraverso la giornalista Valeria Deste, aveva posto l’attenzione sulla decisione del Comune di adottare un provvedimento di sgombero senza procedere successivamente alla sua esecuzione, in relazione alle critiche condizioni igienico-sanitarie dell’insediamento.

Durante l’intervento davanti alle telecamere, Bonito aveva spiegato: “Se c’è uno spontaneo adempimento non è necessario l’uso della forza”. Successivamente, all’uscita dal proprio ufficio, il sindaco avrebbe aggiunto: “Ho fatto un’ordinanza che non ho nessuna intenzione di applicare. La situazione si risanerà da sola”.

La questione è stata ulteriormente sollevata quando la giornalista ha chiesto al primo cittadino cosa sarebbe accaduto qualora la situazione si fosse ripresentata nei mesi successivi o l’anno seguente. In quel contesto, Bonito avrebbe indicato la questione come una responsabilità del futuro amministratore.

La reazione di Rino Pezzano

Le dichiarazioni hanno provocato la reazione del consigliere comunale Rino Pezzano, ex vicesindaco, che ha definito la vicenda particolarmente grave.

“Una dichiarazione sconcertante, che non può passare sotto silenzio. Il sindaco ammette di aver firmato un’ordinanza di sgombero per una situazione di degrado e di emergenza igienico-sanitaria, senza aver mai avuto realmente intenzione di applicarla. E dice che, se il problema resterà, sarà un problema del suo successore”.

Pezzano ha quindi chiesto che sulla vicenda venga fatta chiarezza da parte delle autorità competenti.

“No, è un problema suo e della sua amministrazione, oggi. Chiediamo alla Prefettura e alle autorità competenti di verificare cosa sia accaduto e se dalla condotta dell’amministrazione emergano profili di responsabilità, anche sotto il profilo giuridico. E intanto la vicenda finisce su una rete nazionale. Una figuraccia che Cerignola non merita e di cui il sindaco deve rispondere in prima persona oggi, non scaricarla al suo successore”.

L’ordinanza per lo sgombero della tendopoli

La vicenda risale a circa due settimane fa, quando il sindaco Francesco Bonito aveva firmato un’ordinanza urgente per lo sgombero dell’insediamento abusivo utilizzato dai lavoratori stagionali in via Candela, nel quartiere Torricelli, nelle vicinanze di due esercizi commerciali molto frequentati.

Il provvedimento era stato trasmesso a Prefettura e Questura, con l’obiettivo di coordinare gli adempimenti di rispettiva competenza e le modalità di esecuzione dell’ordinanza.

In occasione della firma del provvedimento, il sindaco aveva spiegato le ragioni della scelta:

“Si tratta di un provvedimento sofferto, rimasto sulla mia scrivania in questi giorni perché ho ritenuto necessario approfondire, insieme agli uffici, tutte le possibili soluzioni”.

Bonito aveva inoltre sottolineato la necessità di trovare un equilibrio tra la tutela delle persone presenti nell’insediamento e quella della comunità locale.

“Abbiamo cercato di tenere insieme, innanzitutto, il senso di umanità e il rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori con la necessità di tutelare la nostra comunità. Questa mattina ho firmato l’ordinanza con l’obiettivo di salvaguardare gli stessi lavoratori, garantire le necessarie condizioni igienico-sanitarie, tutelare gli esercizi commerciali presenti nelle immediate vicinanze e preservare i rapporti di convivenza civile”.

Il primo cittadino aveva quindi richiamato anche alcuni episodi di tensione verificatisi nell’area.

“Negli ultimi tempi si sono inoltre verificati episodi che rischiavano di acuire situazioni di insofferenza e alimentare un conflitto latente”.

Nell’area erano infatti stati lanciati sassi, bottiglie di vetro e persino la ruota di un’automobile contro la tendopoli.

Di fronte a questa situazione, Bonito aveva concluso: “Era necessario assumere una decisione responsabile, cercando di contemperare tutte le esigenze e le tutele coinvolte”.

Lo riporta foggiatoday.it.