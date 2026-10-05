Tra «fajole» e «iete», il calcio di strada di una volta - Fonte Immagine: letteremeridiane.org - (nella foto da sinistra Nazario Martino, Maurizio Leone, Enzo Ficarelli, Giovanni Cataleta, Filippo Cecere, Geppe Inserra, Antonio Niglio, Giancarlo Scatigno e Ciccio Garofalo)

Le serate in pizzeria con gli amici di Che se dice du Fogge sono una delle cose da fare almeno un paio di volte l’anno, per evadere dal tran tran della quotidianeità e ritrovare il piacere di una conversazione «oziosa» nel senso più elevato del termine. Come dice il filosofo, «la conversazione oziosa è un esercizio di libertà dello spirito: parola non asservita all’utile, ma aperta alla digressione, alla memoria e al piacere dell’intelligenza condivisa.»

Tra il ricordo commosso di quanti ci hanno lasciato (in ordine di uscita di scena, gli indimenticabili Tonino Basta, Tonino Marinosci, Ettore Braglia, Giuseppe Rinaldi), le erudite citazioni letterarie di Enzo Ficarelli e Nazario Martino, «magister» ma anche indomito giocatore di pallone, e la sapiente regia di Giovanni Cataleta, si parla della gloriosa storia rossonera e del più e del meno.

Qualche giorno fa, al cospetto dell’eccellente pizza de «La casa dell’oste», la conversazione ha preso una piega filologica. Ci siamo interrogati sull’origine di due particolarissimi termini del calcio di strada foggiano: «fajola» e «iet». Saranno ormai in disuso visto il proliferare della scuole di calcio e la scomparsa quasi totale del calcio di strada, per mancanza di strade disponibili alla bisogna, ma una volta designavano il tiro forte.

Nell’immaginario collettivo foggiano la «fajola» è indissolubilmente legata a Vittorio Cosimo Nocera. Al bomber foggiano per eccellenza, Cataleta ha dedicato un prezioso libro, che non ne ricostruisce soltanto le epiche gesta, ma racconta i tratti ormai perduti di una Foggia che sognava e sorrideva, conquistata dalle «fajole» del suo leggendario centravanti.

Nei miei ricordi d’infanzia c’è anche una bizzarra regola del calcio di strada. Un gol segnato con una «fajola» poteva venire annullato se in porta c’era un ragazzino. Il tiro forte veniva insomma considerato come un gesto antisportivo, e ci può stare, vista la durezza dei palloni dell’epoca e il fatto che quasi sempre, almeno nel mio quartiere, si giocava con i palloni sgonfi, in quanto i giardini erano per lo più protetti dal filo spinato, e il pallone gonfio durava un amen. Tra l’altro in porta si schierava quasi sempre il più piccolo d’età o di statura. Insomma, giocavamo in mezzo alla strada, sì, ma cercando di tutelare l’incolumità dei contendenti. Ho trovato riscontro a questo mio ricordo in una bella ricostruzione on line del calcio di strada, che potete leggere qui.

Sul significato, i diversi dizionari e repertori concordano. Nel suo Dizionario del Dialetto foggiano, Tonio Sereno traduce la parola «calcione» indicando la fonte nel Vocabolario della Università del Crocese di Fabio Ria. Di «calcio forte» parla invece, nel Dizionario Crocese, Giuseppe Donatacci (anche lui compagno di pizza, ma assente la sera di cui vi sto raccontando).

Del tutto oscura è invece l’etimologia, che potrebbe avere a che fare addirittura con il latino. Anche nella vicina Cerignola la parola viene utilizzata. Secondo il compianto Luciano Antonellis (Dizionario dialettale cerignolano) significa «gamba, arto inferiore». L’autore ne attribuisce l’etimo alla parola latina fageam, termine raro che potrebbe essere (e qui passo la palla al «magister» Martino) l’accusativo femminile dell’aggettivo fageus, -a, -um, che significa di faggio. Quindi una gamba salda come il legno di faggio, in grado di scagliare tiri potenti?

Le cose si fanno ancora più complicate a proposito di «iet», o come scrive qualche autore «jet» che è un sinonimo di «fajola»: tiro forte, violento. In dialetto foggiano la parola indica testualmente una verdura, la bietola, che però con il calcio di strada ha a che fare come il cavolo a merenda. È verosimile che derivi da «jettà» o «iettà»: gettare, scagliare. Ed anche in questo caso l’origine etimologica è classica: deriverebbe dal latino volgare «iectare».

Concludendo queste mie riflessioni, mi accorgo che il gruppo Che si dice du Fogge è un po’ l’erede di questo calcio di strada, ruspante ma anche cavalleresco di un tempo. Di fede rossonera fino allo sfinimento, ma sempre ricordando che il calcio è un gioco, un gioco gentile, fair play, come dicono gli inglesi.

Affido questi miei ricordi a voi, e agli amici e lettori di Lettere Meridiane, invitandovi a ricordare a vostra volta. Facciamo memoria di questi tempi d’oro, quando per giocare a pallone non si pagava, e poco conta se eravamo costretti a usare palloni sgonfi. Il gol annullato perchè segnato con la «fajola» racconta un’epoca ma anche un modo di vivere che va trasmesso e tramandato alle generazioni più giovani. Lo facciamo insieme?

A cura di Geppe Inserra su letteremeridiane.org.