Il calo delle presenze e le difficoltà occupazionali riportano al centro del dibattito il futuro di San Giovanni Rotondo come destinazione del turismo religioso. A proporre una nuova strategia è Biagio Maimone, coordinatore della World Religious Tourism Network, rete internazionale attiva in 18 Paesi, che propone una campagna di comunicazione internazionale per rilanciare il pellegrinaggio nei luoghi di Padre Pio.

«San Giovanni Rotondo e Padre Pio meritano una nuova stagione di comunicazione internazionale – afferma Maimone –. Non possiamo limitarci a osservare i dati del calo delle presenze. Occorre interrogarsi sulle ragioni di questo fenomeno e, soprattutto, costruire una strategia capace di riportare San Giovanni Rotondo al centro dell’attenzione dei grandi circuiti del turismo religioso internazionale».

Il confronto con Assisi

Secondo Maimone, un elemento di riflessione può arrivare dal percorso intrapreso da Assisi, che negli ultimi anni ha rafforzato la propria proiezione internazionale attraverso la valorizzazione del patrimonio spirituale, culturale e turistico.

«Assisi sta vivendo una stagione straordinaria anche grazie alla capacità di comunicare il proprio patrimonio spirituale, culturale e turistico. Il centenario francescano, il crescente interesse per i cammini spirituali e la presenza della tomba di Carlo Acutis hanno contribuito a creare una narrazione internazionale particolarmente forte. San Giovanni Rotondo deve interrogarsi su questo modello e trovare una propria strada».

L’obiettivo, sottolinea Maimone, non sarebbe quello di contrapporre le due città né di creare una competizione tra luoghi della fede, ma di utilizzare esperienze differenti per rafforzare l’intero sistema italiano del turismo religioso.

«Il successo di Assisi dimostra che la spiritualità può diventare anche un grande racconto contemporaneo, capace di parlare ai pellegrini tradizionali ma anche alle nuove generazioni, agli stranieri e a chi cerca esperienze legate alla cultura, alla natura, alla storia e alla dimensione interiore».

Padre Pio come patrimonio internazionale

Per il coordinatore della World Religious Tourism Network, San Giovanni Rotondo dispone di un patrimonio spirituale e culturale di rilevanza internazionale, legato soprattutto alla figura di Padre Pio.

«È davvero doloroso – sottolinea – apprendere che una città come San Giovanni Rotondo stia attraversando una fase di contrazione così significativa e che questa situazione possa avere ripercussioni anche sull’occupazione. Padre Pio rappresenta una figura spirituale conosciuta in ogni parte del mondo e San Giovanni Rotondo possiede un patrimonio religioso, culturale e umano che non può essere considerato soltanto come una destinazione turistica».

La proposta è quindi quella di superare una promozione concentrata esclusivamente sulla visita al santuario e costruire un’offerta più articolata, capace di collegare spiritualità, cultura, natura, Gargano e percorsi di pellegrinaggio.

«Il turismo religioso contemporaneo – spiega Maimone – chiede sempre più esperienze, percorsi, cammini, incontri e conoscenza dei territori. Non è più soltanto il viaggio verso una meta. È il viaggio come esperienza spirituale e umana».

Dai luoghi di culto ai cammini spirituali

Tra le opportunità individuate da Maimone c’è quella legata alla crescita dei cammini spirituali, considerati uno degli strumenti attraverso cui ampliare e diversificare l’offerta turistica.

La World Religious Tourism Network è impegnata nella progettazione e promozione di nuovi itinerari e punta alla costruzione di una rete capace di mettere in relazione territori, luoghi di fede e comunità locali.

«Stiamo lavorando anche alla nascita di nuovi cammini spirituali, tra cui il progetto del Cammino spirituale dell’area sud della Basilicata, che intendiamo accompagnare con una strategia di comunicazione di respiro internazionale. L’Italia possiede un patrimonio straordinario di luoghi, storie, santi, santuari, monasteri e percorsi spirituali. Dobbiamo avere la capacità di raccontarlo al mondo».

In questo scenario, San Giovanni Rotondo potrebbe assumere un ruolo all’interno di una rete più ampia, diventando non soltanto una destinazione finale, ma anche un punto di passaggio di itinerari spirituali e culturali in grado di coinvolgere il Gargano e il Mezzogiorno.

«Proporrò alla città il sostegno della nostra rete»

Maimone annuncia inoltre l’intenzione di presentare una proposta concreta alle istituzioni e agli operatori del territorio.

«Proporrò a San Giovanni Rotondo un sostegno forte da parte della World Religious Tourism Network. Vorremmo mettere a disposizione competenze, relazioni internazionali e capacità di comunicazione per contribuire a una nuova fase di promozione del territorio. Naturalmente sarà fondamentale confrontarsi con le istituzioni, con la comunità religiosa, con gli operatori economici e con tutti coloro che hanno a cuore il futuro della città».

La strategia non punta soltanto ad aumentare il numero dei visitatori, ma anche a prolungarne la permanenza e migliorare la qualità dell’esperienza.

«Dobbiamo fare in modo che chi arriva a San Giovanni Rotondo non viva una visita di poche ore, ma possa essere accompagnato alla scoperta di un territorio più ampio. Padre Pio può essere la porta d’ingresso verso un’esperienza che coinvolga spiritualità, cultura, natura, enogastronomia, comunità e cammini».

Turismo religioso e sviluppo del territorio

Per Maimone, il tema va oltre il solo comparto turistico. Il turismo religioso può diventare uno strumento di sviluppo economico e sociale, soprattutto per le aree interne e per i territori del Mezzogiorno, contribuendo a sostenere le attività locali e a contrastare lo spopolamento.

«Il turismo religioso non deve essere considerato un turismo di serie B. È una delle grandi risorse culturali e spirituali dell’Italia. Se organizzato in maniera sostenibile, può generare ricadute economiche importanti, sostenere le attività locali e contribuire a mantenere vive comunità che rischiano di perdere popolazione e servizi».

La World Religious Tourism Network affronterà questi temi anche nel corso del convegno nazionale “Il capitale spirituale dell’Italia”, in programma il 26 ottobre a Milano, dedicato al rapporto tra spiritualità, turismo, sviluppo economico sostenibile e valorizzazione dei territori.

«Parleremo anche di questo – conclude Maimone – e di come il turismo religioso possa contribuire non soltanto alla crescita economica, ma anche alla crescita spirituale delle persone e alla valorizzazione delle comunità. L’Italia possiede un capitale spirituale immenso. San Giovanni Rotondo e Padre Pio ne rappresentano una delle espressioni più forti. È nostro dovere proteggerlo, valorizzarlo e farlo conoscere alle nuove generazioni e al mondo».

Per San Giovanni Rotondo, dunque, la sfida non riguarda soltanto il recupero dei numeri, ma anche la capacità di rinnovare il modo di raccontare la propria identità spirituale. La tradizione legata a Padre Pio può diventare il punto di partenza per un nuovo modello di pellegrinaggio, più internazionale, articolato e capace di coinvolgere l’intero territorio del Gargano.